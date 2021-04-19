В то же время организаторы анонсировали проведение альтернативного "местного" фестиваля в 2021 году.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который должен был состояться на столичном ВДНХ с 6 по 11 июля 2021 года, перенесли на 2022 год.

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Об этом организаторы сообщили на странице фестиваля в Instagram.

"Уже сейчас мы понимаем, что большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину, в связи с пандемией COVID-19 и различными карантинными ограничениями в каждой из стран мира. Поэтому мы вынуждены снова принять трудное решение и перенести фестиваль Atlas Weekend, в том формате и с тем лайнапом, который мы планировали в этом году, на 2022 год", - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

В то же время организаторы анонсировали проведение альтернативного фестиваля в 2021 году, который состоится на ВДНХ с 6 по 11 июля 2021 года, с добавлением дополнительного бесплатного дня в понедельник, 10 июля.

"Сейчас мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайнап, ведем переговоры с украинскими и СНГ артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований", - говорится в заявлении.

При этом, по словам организаторов, все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Также обещают предложить возможность обменять эти билеты на фестиваль в этом году, с учетом отмены выступлений иностранных артистов, или же вернуть деньги.

Подробности нового формата и условия обмена билетов обещают объявить в ближайшее время.

Справка УНИАН. Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей восточной Европы, основан в 2015 году. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНГ. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. Среди хедлайнеров значились Twenty One Pilots, ASAP Rocky и Placebo. Их участие также анонсировалось на фестивале 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко