Дата премьеры пока неизвестна.

Компания Amazon займется разработкой спин-офф американского супергеройского сериала "Пацаны".

Сериал расскажет об учащихся в колледже супергероях. Их подвергнут разным испытаниям - как физическим, так и моральном. Отмечается, что молодых супергероев поставят в такие условия, в которых им сложно будет бороться за лучшие контракты.

Главные роли в сериале сыграют Лиззи Бродвей, Джаз Синклер, Шейн Пол Макги, Эйми Карреро, Рейна Хардести и Мэдди Филлипс.

Читайте такжеФильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на Оскаре (видео)Напомним, премьера первого сезона шоу состоялась 26 июля 2019 года. Сериал получил признание критиков за сценарий, сюжет, юмор и игру актёров. Ещё до премьеры Amazon продлил сериал на второй сезон, который вышел 4 сентября 2020 года. Заказан третий сезон, в разработке также находится спин-офф.

Также известно, что музыку к первым двум сезонам сериала написал композитор Кристофер Леннерц. Во время интервью на Comic-Con в 2019 года он назвал свою работу над "Пацанами" "самой безумной вещью" после его сотрудничества с Сетом Рогеном над фильмом "Полный расколбас". Возможно, музыку к спин-оффу также напишет он.

Если вы еще не смотрели первый сезон "Пацанов", то присоединяйтесь к киноманам. Вам понравится!

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Автор: Диана Могилевич