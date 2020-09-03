Сериал уже вышел / Скриншот YouTube
Netflix опубликовал ролик о создании финальной битвы второго сезона сериала "Академия Амбрелла".
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Куратор и Лайла Питтс призвали 8 тысяч агентов для сражения, передает 112.ua.
Специалист по визуальным эффектам Эверетт Баррелл рассказал, что большинство агентом пришлось рисовать с помощью компьютерной графики. Поэтому это одна из самых сложных работ.
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