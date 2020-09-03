Показ второго сезона стартовал 31 июля.

Netflix опубликовал ролик о создании финальной битвы второго сезона сериала "Академия Амбрелла".

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Куратор и Лайла Питтс призвали 8 тысяч агентов для сражения, передает 112.ua.

Специалист по визуальным эффектам Эверетт Баррелл рассказал, что большинство агентом пришлось рисовать с помощью компьютерной графики. Поэтому это одна из самых сложных работ.

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Автор: УНИАН