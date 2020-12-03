Актер отметил, что рад предложенной роли, однако сами обстоятельства его печалят.

Известный датский актер Мадс Миккельсен рассказал, чем его Гриндевальд в «Фантастических тварях 3» будет отличаться от того, кого сыграл Джонни Депп.

Читайте такжеРассекречено имя актера, который сыграет вместо Джонни Деппа в "Фантастических тварях"О том, как киностудия Warner Bros. намерена обыграть замену актеров, Миккельсен рассказал в интервью Entertainment Weekly.

«Разница в том, что это буду я. Шучу, это сложная часть. Мы все еще над этим работаем. Должна быть связь между тем, что сделал Джонни, и тем, что собираюсь сделать я. В то же время мой персонаж должен быть оригинальным. Но нам нужны ссылки на предыдущую версию героя и своего рода мосты, чтобы не отгораживаться от того, чего мастерски достиг Джонни», – сказал он.

Мадс Миккельсен отметил, что рад предложенной роли, однако сами обстоятельства его печалят.

Мадс Миккельсен: чем известен актер

Датский актер Мадс Миккельсен наиболее известен по исполнению роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал» (2013—2015).

Кроме того, он удостоен приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Охота» режиссера Томаса Винтерберга.

В его фильмографии также следует отметить фильмы «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «После свадьбы», «Коко Шанель и Игорь Стравинский», а также «Казино Рояль».

Джонни Депп vs Warner Bros.: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.

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Автор: Катерина Шварц