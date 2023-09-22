Этот сериал считается культовым, мало кто о нем не знает.

Ровно 29 лет, 22 сентября 1994 года, вышла первая серия сериала "Друзья". Киноистория, покорившая сердца миллионов зрителей, получила 10 сезонов и 236 эпизодов. Актеры, сыгравшие главных героев, до сих пор остаются популярными, хоть и немного изменились. Как сейчас выглядят звезды - смотрите ниже.

Дженнифер Энистон

Актриса, сыгравшая Рейчел Грин, запомнилась всем не только своей непревзойденной игрой. Энистон покорила сердца зрителей своей невероятной красотой. После премьеры сериала многие женщины мечтали быть на нее похожей и даже просили парикмахеров делать им прическу "как у Рейчел".

Сейчас актрисе 54 года. Она не прекращает сниматься в кино, ее карьера не угасла. Энистон прекрасно выглядит, звезда занимается спортом и может похвастаться отличной фигурой.

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Лиза Кудроу

Актриса сыграла в сериале Фиби - девушку с необычным характером и отличным чувством юмора. Кудроу удачно перевоплотилась в образ и стала настоящей звездой благодаря этой роли. При этом актриса не стала "заложницей" своего персонажа.

Сейчас Кудроу 60 лет, она снимается в сериалах и часто появляется на экранах. Конечно, возраст берет свое, а потому актриса немного изменилась. Однако она до сих пор впечатляет фанов своей красотой.

Кортни Кокс

Актриса, сыгравшая Монику Геллар, часто меняла имидж в сериале. Она носила короткую стрижку, затем отпускала волосы, после чего снова примеряла что-то новое. Однако зрители любили все ее образы.

Сейчас Кокс 59 лет. Несколько лет назад она ошарашила фанов тем, что стала неузнаваемой. В гонке за красотой актриса решилась на "пластику", однако сейчас ей удалось остановиться.

Мэтт Леблан

Он исполнил роль Джоуи Трибиани - начинающего актера, который слывет ловеласом и никогда не делится едой. Леблан стал главным любимчиком зрительниц, а его шутки до сих пор помнят фаны. Актеру удалось максимально раскрыть своего персонажа.

Сейчас Леблану 56 лет. Он немного поправился, но это его совсем не портит, считают поклонники. Актер продолжает сниматься и ходить на телешоу. При этом Леблан занимается общественной деятельностью и помогает детям.

Дэвид Швиммер

Актера, сыгравшего застенчивого Росса Геллара, до сих пор "шипперят" с Энистон, ведь их персонажи показали в сериале невероятную историю любви. Швиммер не боялся казаться смешным и удачно показывал эмоции своего героя.

Сейчас ему 56 лет, он практически не постарел. Актер продолжает работать в киноиндустрии и снимается в сериалах. При этом Швиммер основал фонд, который помогает жертвам насилия.

Мэттью Перри

Актер, сыгравший Чендлера Бинга, не сумел справиться со славой и большими деньгами, которые ему принес сериал. Он начал пить и употреблять наркотики. Однако Перри все-таки взял себя в руки и "завязал".

Сейчас ему 54 года. Из-за зависимостей у актера были большие проблемы со здоровьем. Он пишет книгу о сериале, а несколько лет назад снимался в новых проектах.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал об интересных киноляпях в сериале "Друзья", которые вы точно их не замечали.

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