цей матеріал доступний українською

Сэм Смит и Деми Ловато показали олимпийский клип на песню I’m Ready

15:30, 17 апреля 2020
Кино и музыка
177 0
В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование \ скриншот с видео

Читайте такжеПевица Деми Ловато случайно рассекретила нового бойфренда (видео)

Режиссером видео выступила Джора Франтцис. В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование за любовь и признание.

Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита. Выход пластинки был запланирован на 1 мая, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Новая дата выхода пока не названа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #клип#песня