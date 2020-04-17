Сэм Смит и Деми Ловато показали олимпийский клип на песню I’m Ready
15:30, 17 апреля 2020Кино и музыка
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Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита.
В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование \ скриншот с видео
Сэм Смит и Деми Ловато представили клип на совместную песню I’m Ready.
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Режиссером видео выступила Джора Франтцис. В клипе исполнители устроили олимпийское соревнование за любовь и признание.
Сингл войдет в новый альбом Сэма Смита. Выход пластинки был запланирован на 1 мая, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Новая дата выхода пока не названа.
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