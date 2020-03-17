Музыкальный флешмоб: группа The Hardkiss сыграет в Instagram

Фронтвумен коллектива Юлия Санина передала эстафету Тине Кароль и Джамале.

Группа The Hardkiss в условиях карантина решила порадовать своих фанатов и дать мини-концерт на странице в Instagram.

Читайте такжеНе хватает драйва: The Hardkiss выпустили новый клип на песню "Косатка" (видео)Об этом фронтвумен группы Юлия Санина сообщила в своем Instagram.

«Сегодня буду петь online. Я – музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна – петь для вас… Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram», – отметила она.

При этом Юлия фактически запустила флешмоб и передала эстафету Тине Кароль и Джамале.

«Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей», – отметила Санина.

Ранее УНИАН сообщал, что до объявления карантина The Hardkiss планировали отпраздновать 10-летие масштабным шоу на «Олимпийском».