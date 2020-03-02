Вышел дублированный трейлер фильма "Артемис Фаул" с Колином Фарреллом и Джуди Денч (видео)

Фильм стартует в украинском прокате 28 мая.

Вышел дублированный трейлер фильма «Артемис Фаул» от Disney, который стартует в украинском прокате 28 мая.

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Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Артемис Фаул, который является потомком легендарной семьи преступников. В свои юные годы он уже достиг того уровня воровского мастерства, который позволяет ему с легкостью обманывать взрослых. Случайно он узнает о существовании целого мира глубоко в недрах земли, населенного эльфами, гномами и другими сказочными существами. Артемис украл у гномов золото, и теперь его ищут как в подземном мире, так и на поверхности.

Вот как комментирует будущую ленту режиссер Кеннет Брана: "Йон Колфер создал выдающуюся серию книг и полностью оригинальный мир героев. Мы надеемся, что поклонники истории будут рады впервые увидеть этого харизматичного антигероя на экране и насладиться морем неожиданностей и внезапных сюжетных поворотов, которые являются фирменным стилем "Артемис Фаул". Эти ирландские приключения заставляют затаить дыхание, будоражат, заряжают энергией в действительно глобальном масштабе. Мы действительно вдохновились легендарным юмором и оригинальностью и имеем привилегия перенести миф на экран и, надеемся, создать нового киногероя. Было настоящим удовольствием стать частью этого приключения".