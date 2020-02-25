Группа Go_A рассказала, будет ли общаться с российскими журналистами на Евровидении в Роттердаме

По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к этому, если общения невозможно будет избежать.

Победители украинского Нацотбора на Евровидение группа Go_A, ответили на вопрос, будут ли они общаться с российскими журналистами во время участия в "Евровидении" в Роттердаме.

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Музыканты дали пресс-конференцию в УНИАН.

По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к этому, если общения невозможно будет избежать.

"Если этого общения невозможно избежать, то мы готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать", - сказала певица.

Как сообщал УНИАН, украинская электрофолк-группа Go_A с песней Solovey стала победителем Национального отбора на Евровидение 2020.