Рада просит Зеленского предоставить посмертно Андрею Кузьменко звание "Народный артист Украины"

За направление запроса к президенту проголосовали 260 народных депутатов.

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения посмертно звания «Народный артист Украины» Андрею Кузьменко (Кузьма).

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку запроса народного депутата Украины Павла Мельника (фракция «Слуга народа») к президенту Украины об увековечения памяти певца Андрея Кузьменко (Кузьма) путем присвоения почетного звания «Народный артист Украины», а также другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не были удостоены такой государственной награды, путем изменения в указ президента, которое позволит присваивать такие звания посмертно, проголосовал 261 народный депутат (при необходимом минимуме - 150).

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За направление запроса к президенту проголосовали 260 народных депутатов (при необходимом минимуме - 226).

Соответствующий запрос был зачитан на заседании ВР заместителем председателя ВР Еленой Кондратюк.

Справка. Лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма) погиб в результате ДТП 2 февраля 2015 года вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Автомобиль певца столкнулся с молоковозом. Музыкант возвращался с концерта, который накануне состоялся в Кривом Роге в честь 25-летия группы «Скрябин».