"Ричард Джуэлл": каким получился новый фильм Клинта Иствуда о теракте на Олимпиаде (обзор)

Лента повествует об охраннике Ричарде Джуэлле, который сообщил об обнаруженном взрывном устройстве во время теракта в Атланте в 1996 году.

С 20-го февраля в украинский прокат выходит новый фильм Клинта Иствуда о событиях, связанных с терактом в парке столетия Олимпиады на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Лента повествует об охраннике Ричарде Джуэлле, который сообщил об обнаруженном взрывном устройстве во время теракта в Атланте в 1996 году. Это известие сразу сделало Ричарда героем, ведь он спас множество жизней. Но в течение всего нескольких дней жизнь Джуэлла превращается в ад, потому что он становится подозреваемым номер один в ФБР. Это классическая история о том, как пресса в погоне за сенсацией и правоохранители, желая поскорее найти козла отпущения и закрыть громкое дело, едва не сломали хорошему человеку жизнь.

В свои почти уже 90 лет Иствуд демонстрирует приверженность старым ценностям: героизму и жертвенности. Готовности прийти на помощь другим людям в ущерб собственным интересам.

Читайте также"Джентльмены" Гая Ричи: обзор на новую криминальную комедию с Меттью МакКонахи и Хью ГрантомЧто и говорить, режиссер замечательно умеет играть на человеческих эмоциях. Он показывает жизнь настолько реалистично, насколько это вообще возможно. В его фильмах всегда есть место неприкрытой правде и здоровой доле цинизма. Герои в его фильмах трогают тебя именно потому, что они очень реальны и каждый его персонаж находит отклик в сердце и разуме зрителя, потому что наверняка встречался в его собственной жизни. И финал истории в его лентах всегда будет таким, каким он был бы и в жизни, без притянутых за уши хэппи-эндов и ненужного лиризма. Вспомним хотя бы великолепные «Гран Торино» и «Малышка на миллион».

Актеры и роли

Главную роль в картине исполнил американский актёр и комик Пол Уолтер Хаузер. Он играет недалекого парня, который из-за своей доверчивости рискует схлопотать приговор за преступление, которое он не совершал. Это эдакий толстяк-полицейский, который хочет везде навести порядок, постоянно сталкивается с непониманием начальства и коллег. Он хочет сделать мир лучше, но при этом совершенно не умеет показывать зубы, когда это необходимо, и порой настолько наивен, что это аж раздражает. Местами при просмотре так и хотелось крикнуть «Остановись! Ну почему же ты веришь этому ушлому эфбээровцу? Как можно быть таким глупым?».

Очень порадовал в фильме Сэм Рокуэлл, исполнивший роль нахрапистого адвоката. После «Трех биллбордов на границе Эббинга, Миссури» сомневаться в многогранном таланте актера не приходится. Здесь же Рокуэлл прямо-таки блистает в амплуа красноречивого правозащитника. И выходя из кинозала, хочется заполучить себе такого адвоката, даже если ты в нем в общем-то не нуждаешься.

Джон Хэмм же здесь сменил образ красавчика-ловеласа на надменного агента ФБР, который не умеет держать язык за зубами и в не слишком чистоплотно делает свою работу, не гнушаясь мошенническими методами для «выбивания» признания. Собственно, он и его коллеги в фильме воплощают довольно устоявшийся стереотипный образ «копа», который, чтобы прикрыть свой зад, готов спустить всех собак на первого попавшегося «удобного» подозреваемого и сделать его козлом отпущения.

В «Джуэлле» также появляется звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд, которая сыграла роль журналистки, готовой на все в погоне за сенсацией. При том, что за актрисой закрепился образ «милой мордашки» сыграть весьма отталкивающую дамочку ей удалось с блеском.

Кому понравится фильм

«Ричард Джуэлл» - это не проходное кино, на которое отправляются, чтобы отдохнуть за попкорном пару часиков. Это фильм, призванный реанимировать понятие человечности и заботы о других. А значит, сидя в кинотеатре, вам придется задумываться над поступками героев, осмыслять их, сопереживать, но остаться равнодушным точно не получится.

Ольга Броскова