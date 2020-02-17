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Верка Сердючка готовит выпуск нового мини-альбома (видео)

15:30, 17 февраля 2020
Кино и музыка
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Андрей Данилко анонсировал выход мини-альбома Верки Сердючки / фото facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Об этом в интервью изданию "Слух" заявил судья нацотбора на Евровидение-2020 Андрей Данилко, выступающий в творческом амплуа известной проводницы.

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По его словам, альбом будет называться Sexy.

На данный момент известно, что в трек-лист войдет недавно представленная Сердючкой композиция Make It Rain Champagne, а также Disco Kicks и Sexy.

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Теги: #Верка Сердючка