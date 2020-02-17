Верка Сердючка готовит выпуск нового мини-альбома (видео)
15:30, 17 февраля 2020Кино и музыка
42 0
Альбом будет называться Sexy.
Андрей Данилко анонсировал выход мини-альбома Верки Сердючки / фото facebook.com/VerkaSerduchka.Official
В ближайшее время выйдет новый мини-альбом Верки Сердючки.
Об этом в интервью изданию "Слух" заявил судья нацотбора на Евровидение-2020 Андрей Данилко, выступающий в творческом амплуа известной проводницы.
Читайте такжеВерка Сердючка "взорвала" зал новой песней и намекнула, что поедет на Евровидение (видео)
По его словам, альбом будет называться Sexy.
На данный момент известно, что в трек-лист войдет недавно представленная Сердючкой композиция Make It Rain Champagne, а также Disco Kicks и Sexy.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter