Верка Сердючка готовит выпуск нового мини-альбома (видео)

Альбом будет называться Sexy.

В ближайшее время выйдет новый мини-альбом Верки Сердючки.

Об этом в интервью изданию "Слух" заявил судья нацотбора на Евровидение-2020 Андрей Данилко, выступающий в творческом амплуа известной проводницы.

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По его словам, альбом будет называться Sexy.

На данный момент известно, что в трек-лист войдет недавно представленная Сердючкой композиция Make It Rain Champagne, а также Disco Kicks и Sexy.