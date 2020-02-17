Cериал "Ненасытная" закрыли после критики зрителей

Зрители обвинили создателей сериала в фэт-шэйминге.

Сервис Netflix закрыл после второго сезона сериал "Ненасытная" (Insatiable), который вызвал негативную реакцию и подвергся критике зрителей.

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Как сообщает Variety, премьера черной комедии состоялась в 2018 году. Шоураннером и создателем сериала выступала Лорен Гассис ("Декстер"). В шоу снимались Дебби Райан, Алисса Милано, Даллас Робертс, Кристофер Горэм, Эринн Уэстбрук и др.

По сюжету, главная героиня Пэтти годами страдала от издевательств одноклассников и сверстников из-за своей полноты. После травмы челюсти, полученной в спортзале, Пэтти перстает есть и быстро худеет, после чего решает отомстить всем обидчикам.

После выхода трейлера и первого сезона зрители обвинили создателей сериала в фэт-шэйминге и изображении полноты как недостатка. На сайте change.org даже появилась петиция с просьбой закрыть "Ненасытную", которую подписали более 200 тыс. человек.