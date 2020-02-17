После Нацотбора на Евровидение Украина резко упала в рейтинге букмекеров
11:33, 17 февраля 2020Кино и музыка
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Украина опустилась на 19-ю позицию в рейтинге букмекеров.
Еще некоторое время назад Украина была на 12 строчке / УНИАН
После второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого в финал попали Thorchi, Khayat и Дэвид Аксельрод, Украина опустилась на 19-ю позицию в рейтинге букмекеров.
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Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.
Отметим, что еще некоторое время назад Украина была на 12 строчке.
Первые пять мест в рейтинге занимают Италия, Швеция и Россия, Норвегия и Австралия.
Как сообщал УНИАН, продюсер и супруга певца David Axelrod, который прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2020", Алена Мозговая ответила на упреки в адрес артиста.
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