Закройте глаза и выйдите из комнаты: 17 фильмов с ужасными сценами секса

Например, интимную сцену в «Плохом учителе» критики назвали «потиранием бедер».

Секс нечасто может иметь привлекательный вид сбоку, особенно при плохом освещении или возле установленного зеркала. Впрочем, Голливуд не всегда скрывает такие недостатки.

Independent составила список из 17 кинокартин с по-настоящему ужасными сценами секса.

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Мелодрама «Джили» с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, в котором киллер-лесбиянка внезапно увлекается мужчиной. Критики также обратили внимание на киноленту «Говард-утка», где героиня вступает в половые сношения с гигантской уткой и «Убей меня нежно» - там главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

А вот интимную сцену в «Плохом учителе» критики назвали «потиранием бедер».

Провальными признали и фильмы «Тело как улика» и «Шоугерлз».

В список также включили ленты «Аватор», «Комната», «50 оттенков серого», «Основной инстинкт-2», «Жаркое американское лето», «Если бы стены говорили-2», «Чего хотят женщины», «Часовые» и «Исчезнувшая».