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Закройте глаза и выйдите из комнаты: 17 фильмов с ужасными сценами секса

19:15, 14 февраля 2020
Кино и музыка
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В фильме «Говард-утка» героиня вступает в половые сношения с гигантской уткой / Скриншот

Секс нечасто может иметь привлекательный вид сбоку, особенно при плохом освещении или возле установленного зеркала. Впрочем, Голливуд не всегда скрывает такие недостатки.

Independent составила список из 17 кинокартин с по-настоящему ужасными сценами секса.

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Мелодрама «Джили» с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, в котором киллер-лесбиянка внезапно увлекается мужчиной. Критики также обратили внимание на киноленту «Говард-утка», где героиня вступает в половые сношения с гигантской уткой и «Убей меня нежно» - там главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

А вот интимную сцену в «Плохом учителе» критики назвали «потиранием бедер».

Провальными признали и фильмы «Тело как улика» и «Шоугерлз».

В список также включили ленты «Аватор», «Комната», «50 оттенков серого», «Основной инстинкт-2», «Жаркое американское лето», «Если бы стены говорили-2», «Чего хотят женщины», «Часовые» и «Исчезнувшая».

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Теги: #кино#секс