Озвучивавшая 13 лет свинку Пеппу актриса отказалась от роли: ей нашли замену

В соцсетях уход Харли Берд назвали "концом эпохи".

18-летняя актриса Харли Берд заявила, что более не будет озвучивать Свинку Пеппу в одноименном детском мультсериале.

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Артистка отказалась от роли, которой занималась 13 лет, пишет "ВВС" в пятницу, 31 января.

Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет.

Берд рассказала, что съемки в мультсериале подарили ей «незабываемые воспоминания», но теперь она планирует заняться новыми проектами. Она пожелала удачи следующей актрисе, которая станет озвучивать свинку Пеппу.

The amazing @harley_bird_09 slips into her Peppa Pig voice! 🐷 pic.twitter.com/9oPbg801iU — Magic Radio (@magicfm) April 5, 2017

С 2007 года Берд озвучила 185 эпизодов мультфильма. В 2011 году актриса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за эту роль.

В соцсетях уход Берд назвали «концом эпохи».

End of an era!... and no I'm not talking about #Brexit !



BBC News - Peppa Pig voice Harley Bird to step downhttps://t.co/Tv33i4CmP2 — Farhad Peerally (@FP_Farhad) January 31, 2020

Вместо Берд озвучкой Свинки Пеппы займется девятилетняя Амели Би. Девочка заявила, что работать над мультфильмом было ее давней мечтой. Она будет четвертой актрисой, которая озвучивает свинку. Впервые голос Амели прозвучит в эпизоде мультсериала, который выйдет 14 февраля.

Мультфильм «Свинка Пеппа» показывают в более чем 180 странах мира, его перевели на 40 языков.