цей матеріал доступний українською

Озвучивавшая 13 лет свинку Пеппу актриса отказалась от роли: ей нашли замену

13:15, 31 января 2020
Кино и музыка
101 0
Харли Берд, озвучившая 13 лет свинку Пеппу, отказалась от роли / фото usatodaypost.com

Читайте такжеЛондонские пожарные обвинили детский мультфильм «Свинка Пеппа» в сексизме

Артистка отказалась от роли, которой занималась 13 лет, пишет "ВВС" в пятницу, 31 января.

Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет.

Берд рассказала, что съемки в мультсериале подарили ей «незабываемые воспоминания», но теперь она планирует заняться новыми проектами. Она пожелала удачи следующей актрисе, которая станет озвучивать свинку Пеппу.

С 2007 года Берд озвучила 185 эпизодов мультфильма. В 2011 году актриса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за эту роль.

В соцсетях уход Берд назвали «концом эпохи».

Вместо Берд озвучкой Свинки Пеппы займется девятилетняя Амели Би. Девочка заявила, что работать над мультфильмом было ее давней мечтой. Она будет четвертой актрисой, которая озвучивает свинку. Впервые голос Амели прозвучит в эпизоде мультсериала, который выйдет 14 февраля.

Мультфильм «Свинка Пеппа» показывают в более чем 180 странах мира, его перевели на 40 языков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актриса#мультфильм