Канал NBC заказал пилот сериала по роману Дэна Брауна

Новое шоу будет посвящено популярному персонажу Дэна Брауна – профессору Роберту Лэнгдону.

Канал NBC сделал заказ на пилотную серию драматического сериала «Лэнгдон», который будет основан на бестселлере Дэна Брауна «Утраченный символ».

Читайте такжеВ Голливуде пишут сразу два сценария к новым фильмам о трансформерах

Как сообщает Deadline, сценарием проекта занимаются Дэн Дворкин и Джей Битти, известные по фантастическому сериалу «Переправа».

История сериала будет посвящена популярному герою Дэна Брауна – профессору религиозной символогии в Гарвардском университете Роберту Лэнгдону.

Роман «Утраченный символ», на котором будет базироваться новое шоу, продолжает сюжетную линию романов «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи». В книге Лэнгдон расследует похищение своего наставника, попутно разгадывая очередную загадку древних тайних обществ.

Прочие книги из цикла Брауна о Лэнгдоне (Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно») ранее были экранизированы студией Columbia Pictures. Роль Лэнгдона в них исполнил Том Хэнкс. О кастинге нового сериала по франшизе пока ничего не известно.

Ранее Netflix назвал первый сезон "Ведьмака" самой успешной премьерой сериала на платформе.