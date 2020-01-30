Канал NBC заказал пилот сериала по роману Дэна Брауна
Канал NBC сделал заказ на пилотную серию драматического сериала «Лэнгдон», который будет основан на бестселлере Дэна Брауна «Утраченный символ».
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Как сообщает Deadline, сценарием проекта занимаются Дэн Дворкин и Джей Битти, известные по фантастическому сериалу «Переправа».
История сериала будет посвящена популярному герою Дэна Брауна – профессору религиозной символогии в Гарвардском университете Роберту Лэнгдону.
Роман «Утраченный символ», на котором будет базироваться новое шоу, продолжает сюжетную линию романов «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи». В книге Лэнгдон расследует похищение своего наставника, попутно разгадывая очередную загадку древних тайних обществ.
Прочие книги из цикла Брауна о Лэнгдоне (Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно») ранее были экранизированы студией Columbia Pictures. Роль Лэнгдона в них исполнил Том Хэнкс. О кастинге нового сериала по франшизе пока ничего не известно.
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