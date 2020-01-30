"Маленькие женщины": фильм об эмансипации, сестринстве и поиске себя (обзор)

Сюжет повествует о четырех непохожих друг на друга сестрах, которые взрослеют и ищут своё место в этом мире.

В основе "Маленьких женщин" лежит одноимённая книга Луизы Мей Олкотт. Сюжет повествует о четырех непохожих друг на друга сестрах, которые взрослеют и ищут своё место в этом мире. Действие разворачивается во времена Гражданской войны США, и их проблемы тесно переплетаются с эпохой. Каждой из них предстоит познать любовь, утраты и разочарования, чтобы понять, чего именно она хочет от жизни.

Главная героиня Джо хочет стать выдающейся писательницей и совсем не хочет замуж. Она стремится добиться успеха в мире мужчин и доказать, что может самостоятельно обеспечивать семью.

Именно ее конфликт в фильме основной, и экранного времени героине Джо уделено больше всех. Это позволило актрисе Сирше Ронан в полной мере раскрыть свой талант и продемонстрировать весь спектр эмоций: от холодного каменного лица до нежнейшей симпатии и слез.

"Я видела в каждой из сестер художниц, и я хотела всерьез отнестись к их художественным занятиям, которыми они увлечены – литература, театр, живопись. Классно, что между ними много любви и глубокая связь, но они также очень конкурентоспособны, могут быть злыми и жестокими – я хотела получить все это в коктейле", - рассказывала режиссер Грета Гервиг о фильме.

Читайте также"Джентльмены" Гая Ричи: обзор на новую криминальную комедию с Меттью МакКонахи и Хью Грантом

Еще одной яркой звездой в фильме стала Мерил Стрип. Сыграв ворчливую тетушку, оскароносная актриса, как всегда, блистательно перевоплотилась и добавила фильму долю юмора.

Кроме того, в картине можно увидеть Эмму Уотсон, которая в свои почти 30 лет уже отошла от образа Гермионы из "Гарри Поттера" и все чаще успешно исполняет мелодраматические роли.

Герои "Маленьких женщин" переживают смерти близких, свадьбы, проходят испытание бедностью и все это происходит на фоне Гражданской войны США. Так что сюжету этой драмы несмотря ни на что, хватает динамичности.

Единственное, что можно отнести к спорным режиссерским решениям в этом фильме - это игра Греты Гервиг со временем. Постоянно перескакивая с одной временной эпохи на другую с разницей в семь лет режиссер лишает ленту необходимого ей эпического размаха. Временами фильм напоминает сумбурный каскад сценок, за которым сложно уследить. К тому же, немного смущает то, что героини за эти 7 лет никак не меняются внешне.

В украинских кинотеатрах фильм показывают с 30-го января. Ну, а первыми его смогли увидеть гости кинотеатра "Оскар" на допремьерном показе.