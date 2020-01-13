В прокат выходит украинская комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

16 января в украинский прокат выходит комедия «Мои мысли тихие» Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

«Отвечая на вопрос – волнуюсь ли я за судьбу нашего проката – я говорю нет, нисколько. В нашей ленте есть все для успешного релиза: эротическая сцена, двухметровый главный герой, который попадает в серьезные неприятности, трогательные моменты с животными и спекуляции на тему любви матери к сыну. Эти 4 компонента просто не дадут зрителям остаться равнодушными», – комментирует режиссер Антонио Лукич.

Фильм рассказывает об отношениях разных поколений и посвящен мамам, поэтому зрителей приглашают поддержать флешмоб #зводимамувкіно. А с 9 января по 5 февраля в киевском метрополитене будет курсировать специальный поезд, брендированный постерами с цитатами героев фильма.

«Мои мысли тихие» – полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где «Мои мысли тихие» удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). Также режиссер получил награду Национальной премии кинокритиков КИНОКОЛО в категории «Открытие года», которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.

Еще на стадии производства проект фильма был представлен и выигрывал награды во многих индустриальных секциях Украины и Европы: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ «Молодость», лаборатории First Cut Lab и Meeting Point Vilnius. Также проект «Мои мысли тихие» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Съемки проходили в Киеве, в Карпатах и ​​на Закарпатье.

Накануне старта проката, 14 января, в киевском кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza состоится торжественная киевская премьера с участием режиссера Антонио Лукича, исполнителей главных ролей Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского, а также творческой группы фильма. Партнеры мероприятия: Stella Artois и Моршинская.

График премьерных показов и мероприятий фильма:

14.01, вт – Синема Сити в ТРЦ Океан Плаза – главная премьера

17.01, пт – Линия кино в ТРЦ Аладдин – творческая встреча

18.01, сб – Лира – Q & A после показа

19.01, вс – Жовтень – творческая встреча

20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча

21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Информационная поддержка: Київський метрополітен, COMFY, Національний науково-природничий музей НАН України

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