Украинская группа KAZKA выпустила новую песню - и это потенциальный хит (видео)
10:10, 27 декабря 2019Кино и музыка
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Композиция получила название "Мало".
Премьера сингла состоялась в пятницу, 27 декабря / скриншот
Популярная украинская группа KAZKA презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Мало".
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Премьера сингла состоялась в пятницу, 27 декабря, на YouTube-канале группы.
В течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшей человеку: «Мне тебя так мало-мало», - прокомментировали свою работу музыканты.
"Мало" и "Твоєї крові" - это два хита из альбома!!! Не могу перестать слушать", "Эта очень красивая, самая лучшая в альбоме. Просто супер!", "Невероятно круто!!! До мурашек!!!! Теперь точно можно сказать, что "Нирвана" не хуже "Кармы" (альбомы группы, - прим. ред.)! Молодцы!", - написали в комментариях.
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