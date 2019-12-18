Сериал "Ван Хельсинг" закроют после пятого сезона

Премьера пятого сезона, который будет состоять из 13 эпизодов, запланирована на 2020 год.

Syfy продлил сериал "Ван Хельсинг" на пятый сезон, который станет последним.

Читайте такжеВ сети появился первый тизер "Дракулы" от Netflix и BBC (видео)

"Мы очень рады возможности завершить удивительную сагу о Ван Хельсинге. Этого нельзя было бы сделать без поддержки наших невероятных актеров, команды Syfy, Netflix и Super Ecran", - отметил исполнительный продюсер Чад Оакс, передает 112.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создатели проекта хотят дать героям и поклонникам такое завершение истории, которое они заслуживают.

Премьера пятого сезона, который будет состоять из 13 эпизодов, запланирована на 2020 год.

Напомним, в центре сюжета ленты - Ванесса Хельсинг (Келли Овертон), потомок того самого Абрахама Ван Хельсинга. Героиня сражается с вампирами, которые заполонили мир.