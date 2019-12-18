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Сериал "Ван Хельсинг" закроют после пятого сезона

19:20, 18 декабря 2019
Кино и музыка
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Героиня сражается с вампирами, которые заполонили мир \ syfy

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"Мы очень рады возможности завершить удивительную сагу о Ван Хельсинге. Этого нельзя было бы сделать без поддержки наших невероятных актеров, команды Syfy, Netflix и Super Ecran", - отметил исполнительный продюсер Чад Оакс, передает 112.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создатели проекта хотят дать героям и поклонникам такое завершение истории, которое они заслуживают.

Премьера пятого сезона, который будет состоять из 13 эпизодов, запланирована на 2020 год.

Напомним, в центре сюжета ленты - Ванесса Хельсинг (Келли Овертон), потомок того самого Абрахама Ван Хельсинга. Героиня сражается с вампирами, которые заполонили мир.

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Теги: #сериал