Тейлор Свифт выпустила рождественский клип (видео)

Музыкальное видео исполнительница решила собрать из детских кадров из семейного архива.

Американская певица Тейлор Свифт, которая стала самой богатой знаменитостью, презентовала клип на песню Christmas Tree Farm. Музыкальное видео исполнительница решила собрать из детских кадров из семейного архива.

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Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы. В клипе показана ферма, на которой родители Свифт выращивали елки.

На кадрах Тейлор катается на санках, играет с младшим братом в снежки и радуется рождественским подаркам. Но самый трогательный момент видео - когда будущей певице дарят ее первую гитару.

"Я действительно выросла на рождественской ферме. В пряничном домике, в глубине леса. Где, как ни странно, эта песня является их национальным гимном", - написала Тейлор в своем Instagram.