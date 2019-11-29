Группа KAZKA после долгого перерыва выпустила новую песню (видео)

Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana.

Популярная украинская группа KAZKA выпустила новый трек "Палала".

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Песня размещена на YouTube-канале группы.

Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana, предзаказ которого доступен уже с сегодняшнего дня.

В марте следующего года у группы запланирован концерт в столичном Дворце спорта.