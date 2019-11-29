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Группа KAZKA после долгого перерыва выпустила новую песню (видео)

08:47, 29 ноября 2019
Кино и музыка
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Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana / instagram.com/kazka.band

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Песня размещена на YouTube-канале группы.

Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana, предзаказ которого доступен уже с сегодняшнего дня. 

В марте следующего года у группы запланирован концерт в столичном Дворце спорта.

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Теги: #музыка#группа KAZKA