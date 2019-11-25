Умер звезда фильма "Золотой теленок" Виктор Семенов

Актер умер сегодня, 25 ноября, в возрасте 76 лет.

Сегодня, 25 ноября, скончался актер из фильма "Золотой теленок" Виктор Семенов.

Об этом говорится в сообщении на странице "Театр на Таганке" в Facebook.

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"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов", - говорится в сообщении.

На данный момент о дате и времени прощания с Виктором Семеновым ничего ничего не известно.

Виктор Семенов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актерский факультет ВГИКа. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 19 фильмах, самым известным из которых стал "Золотой теленок", в котором Семенов исполнил роль Перикла Фемиди.