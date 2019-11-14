MamaRika в новой песне "Дурненька" зачитала рэп на украинском и предостерегла всех девушек (видео)

MamaRika рассказала о своей влюбленности "не в тех парней".

Украинская певица MamaRika презентовала новую песню "Дурненька".

Лирик-видео уже доступно на YouTube-канале MamaRika.

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"Дурненька" - про стандартную ситуацию, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта.

"Я помню себя в этом возрасте, где-то лет в 16, когда я влюблялась не в тех парней. Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим поделать. И как бы я не хотела разлюбить, мое сердце говорило иначе, потому что была маленькая и глупая", - рассказала певица.