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Много кожи, танцы и огонь: MARUV показала тизер нового клипа (видео)

16:36, 13 ноября 2019
Кино и музыка
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Украинская певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новый мини-альбом под названием Hellcat Story ("Ведьмины истории", - ред.). 

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Теперь же MARUV поочередно презентует клипы на новые композиции.

На этот раз певица выпустила тизер клипа к треку “Don’t Stop”.

На видео танцоры в кожаных куртках вместе с MARUV танцуют на песке на фоне огромного костра. В клипе также снялся партнер MARUV по "Танцам со звездами" Jay.

Премьера клипа состоится в пятницу, 15 ноября. 

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Теги: #MARUV