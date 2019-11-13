Много кожи, танцы и огонь: MARUV показала тизер нового клипа (видео)

На этот раз певица выпустила тизер клипа к треку “Don’t Stop”.

View this post on Instagram Episode 2 “Don’t Stop” This Friday A post shared by MARUV (@maruvofficial) on Nov 13, 2019 at 3:39am PST Украинская певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новый мини-альбом под названием Hellcat Story ("Ведьмины истории", - ред.). Читайте также«Аутсайдеры»: обзор на новый фильм о гонках с Меттом Деймоном и Кристианом Бейлом Теперь же MARUV поочередно презентует клипы на новые композиции. На этот раз певица выпустила тизер клипа к треку “Don’t Stop”. На видео танцоры в кожаных куртках вместе с MARUV танцуют на песке на фоне огромного костра. В клипе также снялся партнер MARUV по "Танцам со звездами" Jay. Премьера клипа состоится в пятницу, 15 ноября.

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