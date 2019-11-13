Много кожи, танцы и огонь: MARUV показала тизер нового клипа (видео)
16:36, 13 ноября 2019Кино и музыка
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На этот раз певица выпустила тизер клипа к треку “Don’t Stop”.
Episode 2 “Don’t Stop” This Friday
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новый мини-альбом под названием Hellcat Story ("Ведьмины истории", - ред.).
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Теперь же MARUV поочередно презентует клипы на новые композиции.
На этот раз певица выпустила тизер клипа к треку “Don’t Stop”.
На видео танцоры в кожаных куртках вместе с MARUV танцуют на песке на фоне огромного костра. В клипе также снялся партнер MARUV по "Танцам со звездами" Jay.
Премьера клипа состоится в пятницу, 15 ноября.
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