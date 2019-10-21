Только музыка и никакой мишуры: в Киеве выступила Лара Фабиан (фото, видео)

Артистка представила свой новый альбом Papillon, а заодно отметила юбилей - 30 лет на сцене.

В эти выходные в киевском дворце "Украина" состоялось сразу два концерта франкоязычной канадской певицы Лары Фабиан. Артистка представила свой новый альбом Papillon, а заодно отметила юбилей - 30 лет на сцене.

Поклонников у Лары в Украине, как выяснилось, очень много, так как в оба дня концертный зал Дворца был забит под завязку. При чем сложно сказать, кто именно составляет целевую аудиторию певицы, так как присутствовали не только люди постарше, но и огромное количество молодых парней и девушек.

Выступление, состоявшее из двух отделений началось практически без задержки. Лара вышла на сцену в отличном настроении и начала свое выступление со слов "Добрий вечір" на украинском языке, что не могло не порадовать киевских зрителей.

Фабиан не понадобилась ни подтанцовка, ни вычурные световые эффекты, чтобы полностью удержать на себе внимание зрителя и сделать так, что два часа пролетели совершенно незаметно. Компанию на сцене ей составили лишь три прекрасные бэк-вокалистки и пианист, который на некоторых песнях превращался в ди-джея и вставал за пульт.

Читайте также«Дождливый день в Нью-Йорке»: обзор на фильм Вуди Аллена, угодивший в эпицентр секс-скандалаОтсутствие всей этой дешевой мишуры сделал концерт очень трогательным, как и то, что в перерывах между песнями Лара на английском языке делилась со зрителями рассказами о своей семье и интересными зарисовками из своей творческой жизни.

"Изюминкой" всех концертов Фабиан является ее сильная эмоциональность и очень чувственное исполнение. Певица так проникновенно исполняла песню I will love again, что уже не смогла сдержать слез, когда увидела в зале тысячи зажегшихся маленьких огоньков. Без сомнения, украинские поклонники очень расстрогали Лару.

Артистка не оставила публику без своих главных и всеми любимых хитов Ma Lade и Je t'aime, но исполнила и множество песен из нового альбома.