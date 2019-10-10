Журналисты пообщались с создателями украинского семейного фильма "Фокстер и Макс" (видео)

Бюджет картины составил 51 миллион, и "отбить" их планируют в большей степени в Украине.

Журналисты проекта "Окей Дуся" во время допремьерного показа пообщались с создателями и актерами нового семейного фильма украинского производства "Фокстер и Макс".

"Это история двойной трансформации, когда собака помогает мальчику из «лузера» стать «крутым чуваком». Также это история о том, как нанотехнология, которая была материализована как собака, научилась дружбе, любви и дошла до высшей степени - до катарсиса и самопожертвования во имя друга", - рассказала продюсер картины Катерина Копилова.

Продюсер Максим Осадчий рассказал о главных статьях расходов на фильм. По его словам, бюджет составил 51 миллион, и "отбить" их планируют в большей степени в Украине, но также планируется показ фильма и за границей.

"Гонорары в нашей стране не такие большие, поэтому это локация, это декорации, это каскадерские трюки. Потом пошла графика, которая, собственно, съела половину бюджета", - заявил он.

По словам Осадчего, большую часть бюджета дало Госкино. Также фильм поддержал Украинский культурный фонд на 7,5 миллионов гривень, часть из которых пошли на досьемки фильма.

Также своими впечатлениями от съёмок фильма поделился режиссер картины Анатолий Матешко.

"Не смотря на мой опыт, на монтаже возникает другое кино - не такое, как ты задумал. Но, может мне повезло, что чаще оно интереснее, непредсказуемее, чем когда ты замышлял и придумывал. Потому что в процессе съёмок возникает очень много моментов, о которых ты не знал, когда раскадровывал. Появляются актеры, художники, локации и погода в конце концов", - рассказал режиссер.