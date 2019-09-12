Деньги, наркотики и стриптиз от Дженнифер Лопез: что покажут зрителю в драматической комедии "Мошенницы с Уолл-стрит" (видео)

Дженнифер Лопез вновь блистает в ее излюбленном комедийном жанре в роли предприимчивой стриптизерши Рамоны.

12 сентября в украинский прокат выходит экстравагантная драм-комеди с Дженнифер Лопез "Мошенницы с Уолл-стрит". Основанная на реальных событиях история рассказывает об элитных стриптизершах, решивших отомстить богачам с Уолл-стрит, виновным, по мнению героинь, в их финансовых неудачах.

Первым новую ленту режиссера Лорин Скафарии представил украинским зрителям кинотеатр "Оскар". Какой получилась уже нашумевшая комедия расскажет УНИАН.

Итак, первое, чем привлекает картина - это актерский состав. Главной звездой в ней стала 50-летняя Дженнифер Лопез, которая в свои годы показала такие зажигательные танцы на пилоне, что позавидуют и 20-летние девочки. При этом, по признанию самой актрисы, подобная хореография давалась ей совсем нелегко, так что сходить в кино стоит уже хотя бы для того, чтобы оценить усилия Джей Ло. Ее выступление получилось и вправду эффектным.

Еще одной актрисой, завлекающей зрителей в кинотеатры, стала сверхпопулярная сейчас рэперша Cardi B. Она в картине появляется, как говорится, редко, но при ее то формах, весьма и весьма метко. В ленте также снялись Джулия Стайлз. Лили Рейнхарт, Констанс Ву, Кеке Палмер и другие.

Как и большинство комедий с Дженнифер Лопез, "Мошенницы с Уолл-стрит" насквозь пронизаны голливудскими клише. И это неплохо. Просто это то, чего ты должен ожидать, идя на этот фильм. Тем не менее, сложно удержаться от ироничной усмешки, когда тебе в очередной раз показывают, что стриптизерши - это едва ли не самые целеустремленные люди в мире: они всегда параллельно получают образование, воспитывают прекрасных детей, помогают семье, после завершения танцевальной карьеры открывают успешный бизнес и вообще пошли в эту профессию только для того, чтобы выплатить студенческий кредит.

Однако несмотря на наличие некоторой банальности в сюжете, фильм получился в меру эпатажным, в меру драматическим, а главное – очень женским. Он также поднимает такие остро-социальные проблемы, как нездоровые гендерные стереотипы, неравенство и социальную незащищенность. В то же время картина щедро приправлена легким ненавязчивым юмором и острыми сюжетными поворотами. Не зря сайт кинокритики Rotten Tomatoes оценил ленту на 95 процентов из 100 возможных, а Джей Ло уже прочат за роль в этом фильме ее первый "Оскар". Ленту хвалят за талантливую сатиру, китчевую манеру съемок и достойную документального фильма актерскую игру. Что же понравится в "Мошенницах" лично вам, можно выяснить в украинских кинотеатрах уже в этот четверг.

Ольга Броскова