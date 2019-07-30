Песня рэпера Lil Nas X побила 60-летний рекорд и обогнала культовую Despacito (видео)
15:03, 30 июля 2019Кино и музыка
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Песня Old Town Road американского рэпера Lil Nas X побила рекорд Despacito в рейтинге Billboard Hot 100.
Нашумевший трек Old Town Road американского рэпера Lil Nas X установил рекорд в рейтинге Billboard Hot 100, "подвинув" с лидерского места песню Despacito.
Об этом сообщает Голос Америки. Так, Old Town Road продержалась в топе чарта 17 недель, побив рекорд 60-летней давности.
Предыдущий рекорд в 16 недель установила песня Мэрайи Кэри и Boyz II Men’s One Sweet Day 1995 г., а также Despacito в исполнении Луиза Фонса и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером (2017 г.).
Как сообщал УНИАН, на YouTube трек Despacito собрал 6,3 миллиарда просмотров, а Old Town Road - всего 240 миллионов.
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