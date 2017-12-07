YouTube собрал хиты 2017 года в одном видео

YouTube собрал самые популярные видео 2017 года в один ролик. Он доступен на канале сервиса.

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К музыкальным хитам отнесли, конечно же, песню Луиса Фонси Despacito, Humble Кендрика Ламара, Shape of You Эда Ширана, песни Кэти Перри и Тейлор Свифт.

Кроме музыкальных клипов, в видео показывают "кладбище мемов", где "покоится", к примеру, забытый вирусный флешмоб Harlem Shake.

Также в ролике YouTubeRewind продемонстрировали такие хиты года как спиннеры и флеш-моб "Пол - это лава". В качестве ведущего в ролике выступил комик Стивен Кольбер.

Как сообщал УНИАН, Google опубликовал список самых популярных видео на YouTube в 2017 году.