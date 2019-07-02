Украинский фильм "Гоголь Док" получил приз на кинофестивале в Нью-Йорке

Всего на Международном кинофестивале в Нью-Йорке было сформировано 10 номинаций, в одной из которых "Гоголь Док" получил первенство как лучший документальный фильм.

Картина под названием "Гоголь Док" режиссера Алисы Павловской признана лучшим документальным фильмом 8-го Международного кинофестиваля в Нью-Йорке.

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Всего на Международном кинофестивале в Нью-Йорке (International Filmmaker Festival of New York) было сформировано 10 номинаций, в одной из которых "Гоголь Док" получил первенство как лучший документальный фильм. В кинокартине говорится о том, что Украина сегодня является идеальной средой для свободного творчества.

На сайте Docudays Ua отмечают, что фильм "Гоголь Док" - "это метафорическое сооружение Вавилонской башни, которое символизирует союз людей ради единой глобальной мечты". А мечта эта заключается в организации и открытии 10-го по счету фестиваля искусства "ГогольFEST" в Киеве, поскольку событие практически не имеет государственной финансовой поддержки.

Как сообщал УНИАН, украинская лента "Додому" режиссера из Крыма победила на кинофестивале в Бухаресте.