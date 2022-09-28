Какие есть праздники в октябре 2022 / фото УНИАН

Во втором месяце осени украинцы отметят несколько важных праздников. УНИАН напоминает, когда Покрова в 2022 году, и акцентирует внимание на том, что в эту же дату отмечаются День защитника Украины 2022 и День украинского казачества.

О том, как отдыхаем в октябре 2022, а также что и когда празднуем - читайте далее в статье.

Календарь праздников в октябре 2022 - подробный перечень

В самом начале месяца работники сферы образования будут получать поздравления, встречая День учителя 2022. В середине октября украинцы отметят государственный праздник - День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества. Православные верующие в эту дату отмечают Покров Пресвятой Богородицы - одно из важнейших христианских событий.

Видео дня

Общий график выходных и рабочих дней на месяц выглядит так:

  • Рабочие дни: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31.
  • Выходные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Из-за военного положения в стране дополнительные выходные отменены, поэтому рабочий график украинцев не поменяется. 

Все праздники в октябре 2022

Какие праздники в октябре в Украине / Инфографика УНИАН
  • 1 октября - Международный день пожилых людей.
  • 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.
  • 3 октября - Международный день врача, Международный день архитектора.
  • 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.
  • 5 октября - Всемирный день учителей.
  • 8 октября - День юриста.
  • 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
  • 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
  • 12 октября - День кадрового работника.
  • 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.
  • 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
  • 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
  • 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
  • 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
  • 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).
  • 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.
  • 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
  • 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
  • 30 октября - День автомобилиста и дорожника.
  • 30 октября - Неделя разоружения.
  • 31 октября - Хеллоуин, Международный день Черного моря.

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