Во втором месяце осени украинцы отметят несколько важных праздников. УНИАН напоминает, когда Покрова в 2022 году, и акцентирует внимание на том, что в эту же дату отмечаются День защитника Украины 2022 и День украинского казачества.
О том, как отдыхаем в октябре 2022, а также что и когда празднуем - читайте далее в статье.
Календарь праздников в октябре 2022 - подробный перечень
В самом начале месяца работники сферы образования будут получать поздравления, встречая День учителя 2022. В середине октября украинцы отметят государственный праздник - День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества. Православные верующие в эту дату отмечают Покров Пресвятой Богородицы - одно из важнейших христианских событий.
Общий график выходных и рабочих дней на месяц выглядит так:
- Рабочие дни: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31.
- Выходные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Из-за военного положения в стране дополнительные выходные отменены, поэтому рабочий график украинцев не поменяется.
Все праздники в октябре 2022
- 1 октября - Международный день пожилых людей.
- 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.
- 3 октября - Международный день врача, Международный день архитектора.
- 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.
- 5 октября - Всемирный день учителей.
- 8 октября - День юриста.
- 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
- 12 октября - День кадрового работника.
- 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
- 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
- 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
- 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
- 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.
- 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
- 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
- 30 октября - День автомобилиста и дорожника.
- 30 октября - Неделя разоружения.
- 31 октября - Хеллоуин, Международный день Черного моря.