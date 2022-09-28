Сколько выходных в октябре 2022 и будем ли мы отдыхать на Покров - узнайте в материале УНИАН.

Во втором месяце осени украинцы отметят несколько важных праздников. УНИАН напоминает, когда Покрова в 2022 году, и акцентирует внимание на том, что в эту же дату отмечаются День защитника Украины 2022 и День украинского казачества.

О том, как отдыхаем в октябре 2022, а также что и когда празднуем - читайте далее в статье.

Календарь праздников в октябре 2022 - подробный перечень

В самом начале месяца работники сферы образования будут получать поздравления, встречая День учителя 2022. В середине октября украинцы отметят государственный праздник - День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества. Православные верующие в эту дату отмечают Покров Пресвятой Богородицы - одно из важнейших христианских событий.

Видео дня

Общий график выходных и рабочих дней на месяц выглядит так:

Рабочие дни: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31.

3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31. Выходные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Из-за военного положения в стране дополнительные выходные отменены, поэтому рабочий график украинцев не поменяется.

Все праздники в октябре 2022

1 октября - Международный день пожилых людей.

- Международный день пожилых людей. 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.

- День работников образования, Международный день ненасилия. 3 октября - Международный день врача, Международный день архитектора.

- Международный день врача, Международный день архитектора. 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.

- Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных. 5 октября - Всемирный день учителей.

- Всемирный день учителей. 8 октября - День юриста.

- День юриста. 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

- Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника. 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.

- Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни. 12 октября - День кадрового работника.

- День кадрового работника. 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.

15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.

- Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости. 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.

- Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога. 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.

- Международный день борьбы за ликвидацию бедности. 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.

- Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы. 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).

- День рекламиста (День работников рекламы). 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.

- Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога. 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

- День освобождения Украины от фашистских захватчиков. 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.

- День работников службы вневедомственной охраны. 30 октября - День автомобилиста и дорожника.

- День автомобилиста и дорожника. 30 октября - Неделя разоружения.

- Неделя разоружения. 31 октября - Хеллоуин, Международный день Черного моря.

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