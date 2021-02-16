Весенний женский праздник традиционно подарит дополнительный день для отдыха.

Март знаменует начало весны и новой жизни в природе, с его наступлением все ожидают желаемого тепла. К тому же первый месяц весны подарит нам дополнительный день для отдыха.

Выходные в марте 2021 года

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, с первыми теплыми вздохами весны придет к нам Международный женский день, который празднуется 8 марта. В текущем году женский праздник приходится на понедельник, поэтому этот день будет в Украине официальным выходным.

Март традиционно насчитывает 31 день. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными днями. С учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха. А 22 дня будут рабочими.

Основные праздники и памятные даты марта 2021

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"

- Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации" 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы

- Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы 6 марта - Вселенская родительская суббота

- Вселенская родительская суббота 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

- Всемирный день детского телевидения и радиовещания 8 марта - Международный женский день , начало Масленицы

- , начало Масленицы 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко

- Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко 12 марта - Международный день сна

- Международный день сна 13 марта - День землеустроителя Украины

- День землеустроителя Украины 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста

- Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине

- День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине 19 марта - День клиента

- День клиента 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья

- День весеннего равноденствия, Международный день счастья 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

- Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

- Всемирный день водных ресурсов, День таксиста 23 марта - Всемирный день метеоролога

- Всемирный день метеоролога 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

- Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести

- День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести 26 марта - День Национальной гвардии Украины

- День Национальной гвардии Украины 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)

- Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца) 28 марта - переход на летнее время

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Автор: Алина Вишневская