Март знаменует начало весны и новой жизни в природе, с его наступлением все ожидают желаемого тепла. К тому же первый месяц весны подарит нам дополнительный день для отдыха.
Выходные в марте 2021 года
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, с первыми теплыми вздохами весны придет к нам Международный женский день, который празднуется 8 марта. В текущем году женский праздник приходится на понедельник, поэтому этот день будет в Украине официальным выходным.
Март традиционно насчитывает 31 день. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными днями. С учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха. А 22 дня будут рабочими.
Основные праздники и памятные даты марта 2021
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"
- 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
- 6 марта - Вселенская родительская суббота
- 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
- 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
- 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко
- 12 марта - Международный день сна
- 13 марта - День землеустроителя Украины
- 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
- 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
- 19 марта - День клиента
- 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
- 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта - Всемирный день метеоролога
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
- 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)
- 28 марта - переход на летнее время
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