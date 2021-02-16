Выходные и праздники в марте 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Март знаменует начало весны и новой жизни в природе, с его наступлением все ожидают желаемого тепла. К тому же первый месяц весны подарит нам дополнительный день для отдыха.

Выходные в марте 2021 года

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, с первыми теплыми вздохами весны придет к нам Международный женский день, который празднуется 8 марта. В текущем году женский праздник приходится на понедельник, поэтому этот день будет в Украине официальным выходным.

Март традиционно насчитывает 31 день. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые являются выходными днями. С учетом дополнительного выходного, украинцы в целом получат 9 дней для отдыха. А 22 дня будут рабочими.

Основные праздники и памятные даты марта 2021

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"
  • 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
  • 6 марта - Вселенская родительская суббота
  • 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
  • 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
  • 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко
  • 12 марта - Международный день сна
  • 13 марта - День землеустроителя Украины
  • 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье
Сколько будут отдыхать украинцы в марте 2021 / фото pixabay.com
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
  • 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
  • 19 марта - День клиента
  • 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
  • 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта - Всемирный день метеоролога
  • 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)
  • 28 марта - переход на летнее время
Календарь выходных на март 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская