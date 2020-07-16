Выходные в августе 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

Всего в августе 2020 года будет 11 выходных.

В последний месяц лета в Украине традиционно отмечается День Независимости, он приходится на 24 августа. В 2020 году это — понедельник, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной.

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Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные — они будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Выходные в августе 2020 в Украине

20 рабочих дней;

10 положенных выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

24 августа — понедельник, День Независимости Украины, выходной.

Календарь выходных в августе 2020

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на август 2020 года.

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