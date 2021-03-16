Выходные в апреле 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Второй месяц весны 2021 года менее насыщен праздничными датами, чем март. Порадует ли он украинцев дополнительными выходными, расскажет УНИАН.

Выходные в апреле 2021 года

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямАпрель начнется с потешного праздника – Дня смеха. Уже через несколько дней после этого христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.

Кроме того, в апреле будет праздноваться Международный день Земли, а также чтиться память жертв Чернобыльской катастрофы.

Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому, в апреле у украинцев будет 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

Основные праздники и памятные даты апреля 2021

  • 1 апреля - День смеха, Международный день птиц
  • 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
  • 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных
  • 5 апреля - Международный день супа
  • 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
  • 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля - Международный день цыган
  • 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Сколько будут отдыхать украинцы в апреле 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
  • 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
  • 16 апреля - Всемирный день голоса
  • 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
  • 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
  • 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
  • 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)
  • 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
  • 24 апреля - Международный день солидарности молодежи
  • 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
  • 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
  • 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)
  • 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
  • 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза
Календарь выходных на апрель 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская