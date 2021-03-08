Великий пост длится 48 дней и предшествует Пасхе.

В середине марта православные христиане встречают Великий пост, который является одним из самых строгих и продолжительных в году. В 2021 пост длится с 15 марта по 1 мая - всего 48 дней. 2 мая христиане отмечают Пасху. Смысл этого поста - в очищении души и тела, отказе от мирского, чтобы войти в Пасху с чистыми помыслами.

Великий пост посвящен страданиям Христа в его последние земные дни. Чтобы приблизиться к Иисусу, христиане отказываются от мясной и молочной пищи, а также от веселья, гуляний, грехов и супружеского долга.

Что нельзя делать в Великий пост

На время поста нужно отказаться от мясной и молочной пищи, яиц, рыбы. В некоторые дни ограничения ещё более строгие.

Нельзя шумно веселиться, устраивать гуляния и пышные застолья.

Нельзя ругаться и сквернословить.

Не стоит обижаться, ссориться и конфликтовать.

В Великий пост следует отказаться от супружеской близости и воздерживаться от любых грешных поступков.

Что можно и нельзя есть в Великий пост по дням

Великий пост устанавливает особо строгие ограничения в пище. Самым строгим периодом поста является последняя неделя - Страстная Седмица, которая посвящена предсмертным мукам Иисуса. В первый день поста (15 марта) полностью отказываются от еды на день.

В остальные дни поста действуют следующие ограничения:

в понедельник, среду и пятницу придерживаются сухоядения - можно есть невареную еду без масла (хлеб, вода, сухофрукты, фрукты, орехи, мед, сырые овощи);

- можно есть невареную еду без масла (хлеб, вода, сухофрукты, фрукты, орехи, мед, сырые овощи); вторник и четверг - горячая (приготовленная) пища без растительного масла (каши, крупы, грибы, бобовые, вареные и тушеные овощи);

(каши, крупы, грибы, бобовые, вареные и тушеные овощи); суббота и воскресенье - разрешена горячая пища с растительным маслом, можно пить вино.

Дважды за пост можно съесть рыбу и морепродукты - на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля).

Важно знать, что такие строгие правила питания в пост являются обязательными только для монахов. Обычным христианам можно смягчать ограничения. Ведь самое главное в посте это не простой отказ от пищи, а избавления от греха и единение с Богом. Чтобы узнать, каких ограничений вам стоит придерживаться - проконсультируйтесь со своим священником.

И конечно же некоторым людям можно не придерживаться поста по состоянию здоровья - детям до 12 лет, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Пост должен приносить радость и удовлетворение, а не проблемы со здоровьем.

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Автор: Екатерина Пулатова