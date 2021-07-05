5 июля в народном календаре известен как Ульянин день, поскольку церковь почитает сегодня святую Иуланию (Ульяну) Константинопольскую. Все обладательницы прекрасного имени отмечают сегодня свои именины. Имя Ульяна имеет латинское происхождение и означает "Юлиева", "из рода Юлиев", "июльская".
Девушка по имени Ульяна имеет открытый и приятный характер. Она очень ответственная и порядочная, не способна на подлости. Она очень не любит сплетни и обсуждения за спиной. Ульяне важна личная свобода, ей важно иногда бывать в одиночестве.
Поздравления с Днем ангела Ульяны
Поздравляю с именинами, Ульяна!
Пусть душа твоя от счастья млеет,
Жизнь твоя не ведает обмана,
И огонь любви тебя пусть греет!
Жизнь пусть плавной речкою струится,
И пусть злые бури не волнуют,
Всем твоим мечтам желаю сбыться,
Чтоб поверить вновь в мечту другую!
***
Пусть жизнь блаженным будет океаном,
А ты по ней плыви на корабле!
С днем ангела, милейшая Ульяна!
Ты лучшая из женщин на земле!
Тобой не устаю я восхищаться,
Твоим умом и дивной красотой,
Я искренне тебе желаю счастья,
Любви тебе желаю неземной!
***
Ты красива несказанно,
Поздравление прими!
С именинами, Ульяна!
Счастья, радости, любви!
Ярких сказочных моментов
И подарков водопад!
Не нужны тут аргументы –
Ты Ульяна – просто клад!
***
Не найти в тебе изъяна,
Ты безумно хороша!
С именинами, Ульяна!
Наша добрая душа!
Мы тебе желаем в праздник
Поздравленья принимать,
Множество подарков разных
И букетов получать!
***
Дорогая Ульяна! В чудесный праздник, день твоих именин прими наши искренние поздравления! Пусть судьба будет добра к тебе! Пусть она не посылает тяжелых испытаний, а шлет только радостные события! Любви тебе, счастья и процветания!
***
Очаровательная Ульяна! Поздравляю тебя с именинами! В этот чудесный праздник хочется пожелать тебе неиссякаемой энергии и безоблачного счастья! Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет тебе успех!
***
Ульяночка! Поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе нескончаемого счастья! Чтобы как можно чаще друзья и родные слышали твой звонкий заразительный смех! Чтобы не было в жизни причин, от которых на твоих ресницах блестели бы слезы!
Открытки с Днем ангела Ульяны
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