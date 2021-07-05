Обладательницы этого прекрасного имени празднуют свои именины.

5 июля в народном календаре известен как Ульянин день, поскольку церковь почитает сегодня святую Иуланию (Ульяну) Константинопольскую. Все обладательницы прекрасного имени отмечают сегодня свои именины. Имя Ульяна имеет латинское происхождение и означает "Юлиева", "из рода Юлиев", "июльская".

Девушка по имени Ульяна имеет открытый и приятный характер. Она очень ответственная и порядочная, не способна на подлости. Она очень не любит сплетни и обсуждения за спиной. Ульяне важна личная свобода, ей важно иногда бывать в одиночестве.

Поздравления с Днем ангела Ульяны

Поздравляю с именинами, Ульяна!

Пусть душа твоя от счастья млеет,

Жизнь твоя не ведает обмана,

И огонь любви тебя пусть греет!

Жизнь пусть плавной речкою струится,

И пусть злые бури не волнуют,

Всем твоим мечтам желаю сбыться,

Чтоб поверить вновь в мечту другую!

***

Пусть жизнь блаженным будет океаном,

А ты по ней плыви на корабле!

С днем ангела, милейшая Ульяна!

Ты лучшая из женщин на земле!

Тобой не устаю я восхищаться,

Твоим умом и дивной красотой,

Я искренне тебе желаю счастья,

Любви тебе желаю неземной!

***

Ты красива несказанно,

Поздравление прими!

С именинами, Ульяна!

Счастья, радости, любви!

Ярких сказочных моментов

И подарков водопад!

Не нужны тут аргументы –

Ты Ульяна – просто клад!

***

Не найти в тебе изъяна,

Ты безумно хороша!

С именинами, Ульяна!

Наша добрая душа!

Мы тебе желаем в праздник

Поздравленья принимать,

Множество подарков разных

И букетов получать!

***

Дорогая Ульяна! В чудесный праздник, день твоих именин прими наши искренние поздравления! Пусть судьба будет добра к тебе! Пусть она не посылает тяжелых испытаний, а шлет только радостные события! Любви тебе, счастья и процветания!

***

Очаровательная Ульяна! Поздравляю тебя с именинами! В этот чудесный праздник хочется пожелать тебе неиссякаемой энергии и безоблачного счастья! Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет тебе успех!

***

Ульяночка! Поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе нескончаемого счастья! Чтобы как можно чаще друзья и родные слышали твой звонкий заразительный смех! Чтобы не было в жизни причин, от которых на твоих ресницах блестели бы слезы!

Открытки с Днем ангела Ульяны

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Автор: Екатерина Пулатова