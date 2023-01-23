Как отмечают Пасху в Украине и что нельзя делать на Пасху - разобрался УНИАН.

Пасха 2023 у православных отметится 16 апреля, а у католиков - 9 апреля. Это один из важнейших в христианстве праздников, в который верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса через три дня после казни. Украинцы имеют много давних пасхальных традиций, в которых христианские предписания сплелись с давними языческими верованиями.

Ранее УНИАН рассказывал, когда будет Троица 2023. А сейчас расскажем, как отмечают Пасху в Украине, и что нельзя делать на этот праздник.

Традиции Пасхи в Украине

Пасхальные традиции в Украине объединились в давними обычаями дня весеннего равноденствия.

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Готовиться к Пасхе в Украине начинают заранее, когда соблюдают долгий Великий Пост. Последнюю неделю перед Пасхой называли Белой - за эту неделю убирали дом, перемывали все поверхности и украшали хату рушниками. В Чистый четверг перед Пасхой обязательно мылись всей семьей.

На Пасху в Украине готовят ритуальную выпечку - паски. В паски добавляют побольше яиц, чтобы тесто было насыщенного желтого цвета - это символизирует Солнце. Сверху паски украшали фигурками птиц и цветов, что обозначало весну и плодородие.

Во время запекания пасок хозяйки запрещали домашним ходить возле печи, проветривать комнату и хлопать дверью - считалось, что из-за сквозняка тесто не поднимется. Хорошей приметой считалось, если паска высоко поднимется и равномерно пропечется - это означает счастье и благополучие для всей семьи.

Ещё одним символом Пасхи в Украине является ива. Ветки и ивы вносят в дом ещё на Вербную неделю, а затем украшают ими дом к Пасхе. Почему именно ива? Дело в том, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, местные жители приветствовали его, бросая на дорогу пальмовые ветки. Поскольку в Украине не растут пальмы, то их заменили ивы.

Третий известный символ Пасхи - крашанки. Расписанные и покрашенные яйца символизируют жизнь, солнце и воскрешение. В Украине хорошо развито искусство крашанок и писанок.

В сам день Пасхи принято собирать в корзинку разные продукты, паски и крашанки. Всей семьей идут в церковь на богослужение и святят там продукты. Затем дома вся семья садиться за праздничный стол, а трапезу обязательно начинает с пасхального яйца. На десерт едят паски и стараются, чтобы ни одна крошка не упала на пол.

Что нельзя делать в Пасху

Существует несколько запретов, которые нужно соблюдать в священный день. На Пасху нельзя:

ругаться матом и ссориться, особенно за праздничным столом;

в этот день нельзя работать по дому - все хлопоты надо сделать перед Пасхой;

нельзя выбрасывать еду, которая была освящена в храме - лучше раздать её нуждающимся или отнести в церковь;

в такой светлый праздник не стоит вспоминать старые обиды и отказывать в помощи близким.

Самым строгим на Пасху считается запрет на любую работу. Но поскольку этот день всегда выпадает на воскресенье, то соблюсти его не сложно.

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