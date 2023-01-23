Пасха 2023 у православных отметится 16 апреля, а у католиков - 9 апреля. Это один из важнейших в христианстве праздников, в который верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса через три дня после казни. Украинцы имеют много давних пасхальных традиций, в которых христианские предписания сплелись с давними языческими верованиями.
Ранее УНИАН рассказывал, когда будет Троица 2023. А сейчас расскажем, как отмечают Пасху в Украине, и что нельзя делать на этот праздник.
Традиции Пасхи в Украине
Пасхальные традиции в Украине объединились в давними обычаями дня весеннего равноденствия.
Готовиться к Пасхе в Украине начинают заранее, когда соблюдают долгий Великий Пост. Последнюю неделю перед Пасхой называли Белой - за эту неделю убирали дом, перемывали все поверхности и украшали хату рушниками. В Чистый четверг перед Пасхой обязательно мылись всей семьей.
На Пасху в Украине готовят ритуальную выпечку - паски. В паски добавляют побольше яиц, чтобы тесто было насыщенного желтого цвета - это символизирует Солнце. Сверху паски украшали фигурками птиц и цветов, что обозначало весну и плодородие.
Во время запекания пасок хозяйки запрещали домашним ходить возле печи, проветривать комнату и хлопать дверью - считалось, что из-за сквозняка тесто не поднимется. Хорошей приметой считалось, если паска высоко поднимется и равномерно пропечется - это означает счастье и благополучие для всей семьи.
Ещё одним символом Пасхи в Украине является ива. Ветки и ивы вносят в дом ещё на Вербную неделю, а затем украшают ими дом к Пасхе. Почему именно ива? Дело в том, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, местные жители приветствовали его, бросая на дорогу пальмовые ветки. Поскольку в Украине не растут пальмы, то их заменили ивы.
Третий известный символ Пасхи - крашанки. Расписанные и покрашенные яйца символизируют жизнь, солнце и воскрешение. В Украине хорошо развито искусство крашанок и писанок.
В сам день Пасхи принято собирать в корзинку разные продукты, паски и крашанки. Всей семьей идут в церковь на богослужение и святят там продукты. Затем дома вся семья садиться за праздничный стол, а трапезу обязательно начинает с пасхального яйца. На десерт едят паски и стараются, чтобы ни одна крошка не упала на пол.
Что нельзя делать в Пасху
Существует несколько запретов, которые нужно соблюдать в священный день. На Пасху нельзя:
- ругаться матом и ссориться, особенно за праздничным столом;
- в этот день нельзя работать по дому - все хлопоты надо сделать перед Пасхой;
- нельзя выбрасывать еду, которая была освящена в храме - лучше раздать её нуждающимся или отнести в церковь;
- в такой светлый праздник не стоит вспоминать старые обиды и отказывать в помощи близким.
Самым строгим на Пасху считается запрет на любую работу. Но поскольку этот день всегда выпадает на воскресенье, то соблюсти его не сложно.