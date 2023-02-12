Православные христиане празднуют Собор трех святителей - Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Сегодня православные христиане чтят память сразу трех святых - Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому этот праздник называют Собором трех святителей или Трехсвятием. О традициях, запретах и приметах этого дня - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда будет Вселенская родительская суббота 2023 и как следует провести этот день.

Что такое Трехсвятие - история праздника

История праздника началась во времена правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI-XII веках в Константинополе шли споры о том, у кого среди трех святителей должно быть первенство. Верующие никак не могли определиться, но все разрешил святой Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский. Во сне ему явились Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов и сказали священнослужителю, что все трое они равны перед Богом, а значит и чтить их память нужно в один день. Так заведено и поныне. Собор трех святых ежегодно отмечают в один и тот же день - 12 февраля.

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Собор трех святителей 2023 - что можно делать в этот день

В этот день всегда делали уборку в доме: все мыли и начищали. Считалось, что так можно привлечь удачу и благополучие. Еще одна из традиций 12 февраля - примирение. На Трехсвятие полагалось мириться со всеми, с кем до этого были конфликты или ссоры, и просить друг у друга прощение. Если этого не сделать, то останетесь в ссоре на весь год.

Также в этот день девушки привораживали своего возлюбленного, если тот не обращал на них внимание. Делали это так: вешали на деревья разноцветные ленты и проговаривали имя любимого.

Что нельзя делать на праздник Трех святых

По народному поверью, 12 февраля нельзя было прясть и вязать. Если нарушить этот запрет, то будут болеть руки и ноги. А вот мужчинам работать не запрещалось - именно сегодня все работа будет успешной.

Также на Трех святых запрещается ходить в лес, чтобы не попасть под влияние мистической энергетики. Нельзя 12 февраля надевать красную одежду - этот цвет считался символом злости, а проявлять ее в этот день нельзя.

Трехсвятие - о чем молиться святым

12 февраля молятся перед иконой трем святым - Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту - о семейном счастье, достатке, взаимопонимании с близкими.

У Василия Великого просят избавить от зла и искушения и укрепить дух. Иоанну Златоусту молятся, чтобы он уберег от обмана, а Григорию Богослову - о наставлении на праведный путь.

Собор трех святителей - приметы этого дня

С давних пор у праздника есть свои приметы. Например, сегодня ни в коем случае нельзя наказывать и ругать детей - если нарушить этот запрет, то ребенок всегда будет непослушным. Также если 12 февраля на весь день выставить за порог старую обувь, то в семье целый год не будет ссор.

Наблюдали на Трехсвятие за погодой:

если солнце садится в облака - к метели;

если луна красноватая сегодня - к сильным ветрам;

ветер дует - к похолоданию.

А еще в день 12 февраля у многих животных начинается брачный период, поэтому этот праздник также называют звериным свадебником.

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