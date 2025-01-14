Открытки со Старым Новым годом пригодятся, чтоб поздравить близких с праздником.

Многие украинцы продолжают праздновать Старый Новый год. Это уникальный праздник, который сформировался из-за смены календаря и теперь существует как часть традиций в народе. Его отмечают менее бурно, чем Новый год с 31-го на 1-е.

Для православных это отличная возможность приготовить кутью и отметить Щедрый вечер.

Мы подготовили трогательные поздравления и картинки со Старым Новым годом, которые можно переслать близким.

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Старый новый год - поздравления

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть все невзгоды останутся позади, а будущее приносит лишь хорошие новости! Пусть следующие 12 месяцев будут наполнены счастьем, добротой и успехом!

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В Старый Новый год хочется пожелать мира, добра и процветания! Пусть на этой новой странице не будет места для зла, неудач и страха. С праздником!

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Пусть Старый Новый год принесет в ваш дом любовь, радость, успехи во всех начинаниях и сохранит верных друзей! Желаем вам вдохновения, новых свершений и карьерных высот!

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Вот наступил еще один зимний праздник - Старый Новый год. Желаю тебе мирного неба над головой, успехов на работе, вдохновения и чудес!

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Старый Новый год - это ворота между прошлым и будущим, которое наступило. Пусть с вами через них следуют успехи, доброта и близкие люди, а неудач, обиды и тревогу останутся позади!

Картинки и открытки - Старый Новый год

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