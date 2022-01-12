Старый Новый год - неофициальный, но популярный в народе зимний праздник. Отмечается он ежегодно 14 января. В эту дату мы отмечаем первый день года по старому (юлианскому) календарю, который отличается от нынешнего на 14 дней. В эту дату также отмечаются церковные праздники: Обрезание Господне и День Василия. Мужчины и мальчики в Старый Новый год ходят посевать, а девушки гадают на судьбу.
- Со Старым Новым годом 2022: стихи и проза
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Со Старым Новым годом 2022: стихи и проза
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
***
Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнёт.
***
Со старым Новым годом
Мы поздравляем вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!
Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там, где любят,
Заботятся и ждут!
***
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везенья,
Крепкой, радостной семьи.
***
Со старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроенье,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
***
Как повелось, по старому календарю,
Мы каждый год, меняем жизнь свою.
Когда приходит Старый Новый Год,
Он сказку в каждый дом зовет.
Ведь в эту ночь и происходят чудеса,
И в эту ночь, открыты небеса!
Здесь каждое загаданное желание,
Звучит как колдовское заклинание!
Отпразднуем мы всем честным народом,
Всех поздравляя, со Старым Новым Годом!
***
Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.
***
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
***
Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!