Старый Новый год отмечается в одну и ту же дату - 14 января.

Старый Новый год - неофициальный, но популярный в народе зимний праздник. Отмечается он ежегодно 14 января. В эту дату мы отмечаем первый день года по старому (юлианскому) календарю, который отличается от нынешнего на 14 дней. В эту дату также отмечаются церковные праздники: Обрезание Господне и День Василия. Мужчины и мальчики в Старый Новый год ходят посевать, а девушки гадают на судьбу.

Со Старым Новым годом 2022: стихи и проза

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнёт.

***

Со старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!

Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

***

Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут.

С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везенья,

Крепкой, радостной семьи.

***

Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

***

Как повелось, по старому календарю,

Мы каждый год, меняем жизнь свою.

Когда приходит Старый Новый Год,

Он сказку в каждый дом зовет.

Ведь в эту ночь и происходят чудеса,

И в эту ночь, открыты небеса!

Здесь каждое загаданное желание,

Звучит как колдовское заклинание!

Отпразднуем мы всем честным народом,

Всех поздравляя, со Старым Новым Годом!

***

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

***

Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!

Картинки и открытки со Старым Новым годом

Старый Новый год 2022 - поздравления в видео

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