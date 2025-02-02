В большой праздник Сретение принято желать мира и добра в доме и, конечно, скорейшего прихода весны.

2 февраля по новому церковному календарю верующие в Украине отмечают один из самых больших праздников - Сретение Господне. В этот день вспоминают библейские события, когда младенца Иисуса родители впервые принесли в храм Божий, что символизировало встречу Старого и Нового Завета. В народе праздник просто называют - Сретение и считают, что в эту дату зима встречается с летом. Как красиво поздравить со Сретением Господним и что пожелать близким и родным, вы найдете в подборке ниже.

Поздравление со Сретением Господним

Самые искренние поздравления в праздник Сретения!

Пусть добром и светом наполнится ваш дом, пусть он будет храним Господом, пусть у вас будет больше радости, нежели печали. Мира всем нам и любви!

Видео дня

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Поздравляю со Сретением Господним!

Мира в доме, спокойствия в душе, Бога в сердце. Пусть по милости Божьей в жизни всегда будет место чуду, а у нас - хватает мудрости его увидеть. Верим в лучшее и пусть оно обязательно случится!

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С великим праздником, со Сретением Господним!

В день великой встречи человека и Господа желаю веры - в мирное будущее, в торжество справедливости и вселенскую любовь. Пусть плохое все останется позади, пусть Бог дает силы справиться со всеми жизненными перипетиями. Благ, добра и милости Божьей!

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Со Сретением будьте здоровы!

В день, когда зима встречается с летом, желаю добра, мира и тепла! Уюта в доме, успехов в работе, здоровья все близким. Новостей - хороших, людей - несущих свет, веры - крепкой. С праздником!

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Пусть сегодня, в большой праздник Сретения, свет Господний коснется души и наполнит ее добром и мудростью, чтобы верить в лучшее, и даст сил принимать неизбежное. Мира, спокойствия и тепла в доме, благополучия и любви тебе и твоим близким!

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Светлого праздника Сретения!

В этот волшебный день, когда мы прощаемся с зимой, желаю проститься со всеми печалями и неурядицами, неудачами и ошибками! Пусть новый день наполняет новой силой, дарит свет и веру. Пусть в жизни будет больше солнца и счастья, в доме - больше тепла, и поскорее наступит долгожданный мир. С надеждой шагаем! Береги нас Господь!

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Весеннего тепла, душевного спокойствия, солнечных дней и крепкого здоровья желаю в великий православный праздник Сретения! Пусть на сердце будет больше отрады, а в жизни - благополучия, пусть Господь хранит и всегда помогает в трудные минуты. Пусть встреча в Богом принесет добро, свет и веру.

Открытки со Сретением Господним

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