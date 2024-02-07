Рассказываем, как выбрать имя для девочки 2024, чтобы она была счастливой.

Всем родителям дочерей, если они рождаются в феврале, хочется придумать необычное имя для девочки, чтобы она была счастливой и жила под покровительством высших сил. Мы предлагаем несколько удачных вариантов на каждый день февраля.

Как назвать девочку в 2024 году в феврале - красивые украинские имена

Мода на древние украинские имена снова возвращается, а это значит, что вопрос о том, как назвать девочку, если хочется отдать дань своим предкам, не должен быть трудным для родителей. Красивым будет имя для девочки, если вы назовете ее Орина, Весна, Веста, Ясна, Роса, Мира, Лия или Даяна. Также не менее красивое имя для девочки - Зореслава, Святослава, Мирослава или Светозара.

Самое красивое имя для девочки по церковному календарю

Для того чтобы дочь росла счастливой, важно подобрать для нее имя в честь святого, день памяти которого совпадает с именинами. Мы предлагаем подробный православный календарь, чтобы вы смогли ориентироваться на дату рождения при выборе имени:

Видео дня

1 февраля - Перпетуя, Фелицитата, Фелиция.

- Перпетуя, Фелицитата, Фелиция. 3 февраля - Анна.

- Анна. 4 февраля - Констанция.

- Констанция. 5 февраля - Агафья, Василиса, Феодулия.

- Агафья, Василиса, Феодулия. 6 февраля - Дорофея, Каллиста, Мария, Марфа, Фавста, Христина.

- Дорофея, Каллиста, Мария, Марфа, Фавста, Христина. 9 февраля - Изабелла.

- Изабелла. 10 февраля - Анна, Валентина, Галина, Павла, Эннафа.

- Анна, Валентина, Галина, Павла, Эннафа. 11 февраля - Феодора.

- Феодора. 12 февраля - Констанция, Марин, Мария.

- Констанция, Марин, Мария. 13 февраля - Зоя, Прискилла, Светлана, Фотиния.

- Зоя, Прискилла, Светлана, Фотиния. 15 февраля - Ефросиния.

- Ефросиния. 18 февраля - Мариамна, Маримьяна, Марианна, Мина.

- Мариамна, Маримьяна, Марианна, Мина. 19 февраля - Агриппа.

- Агриппа. 20 февраля - Апфия, Асклипиодота, Равула, Филофея.

- Апфия, Асклипиодота, Равула, Филофея. 21 февраля - Аммия.

- Аммия. 23 февраля - Анфиса, Анфуса, Вавила.

- Анфиса, Анфуса, Вавила. 24 февраля - Горгония, Фея.

- Горгония, Фея. 27 февраля - Тереза, Асфея.

- Тереза, Асфея. 28 февраля - Виктория.

- Виктория. 29 февраля - Доминика, Кира, Марина.

Ранее мы говорили о том, какое выбрать счастливое имя для мальчика в феврале 2024.

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