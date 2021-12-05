Картинки с Новым годом / depositphotos.com
Совсем немного времени осталось до Нового года. Этот праздник очень любят и взрослые, и дети. Без сомнений он является самым массовым и ожидаемым в Украине.
Новый год – это не только мандарины, салюты и подарки. Это прежде всего семейный праздник, который мы проводим с близкими и друзьями. Нет лучшего способа порадовать человека, чем искренние добрые пожелания. Сделать приятное родным и зарядить духом праздника помогут картинки с Новым годом.
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