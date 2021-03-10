Пятилетний юбилей свадьбы называют деревянной свадьбой. Это первая круглая годовщина супругов. Дерево - довольно прочный материал, но ему ещё предстоит расти и укрепляться. Название годовщины говорит о том, что к этому времени пора "пустить корни" - то есть задуматься о продолжении рода. Чтобы порадовать супругов, кроме деревянного подарка стоит сказать им несколько искренних слов, отправить стих или красивую открытку с поздравлением.
Поздравления с годовщиной свадьбы 5 лет
Вы уже пять лет, как в браке,
Дата юбилейная,
Пусть в заботе и достатке
Будет жизнь семейная.
Пусть удача никогда
Дом ваш не покинет,
И любовь за все года
Друг к другу не остынет!
***
С деревянной свадьбой вас,
С пятилеткой первой!
Как вы счастливы сейчас!
Выбор сделан верный.
Пусть еще лет сто у вас
Счастье продолжается,
Каждый миг и каждый час
Все мечты сбываются!
С пятилетней годовщиной,
Деревянной свадьбой вас!
Стали вы семьёй единой,
Укрепив взаимосвязь.
Пусть растёт семья, крепчает,
Чтоб счастливым был ваш брак,
В доме радость обитает,
И всегда чтоб было так.
Желаю в нежности купаться,
Свою любовь вам сохранить.
По пустякам чтоб не ругаться,
Друг друга искренне ценить!
Вы перешли эту отметку —
Семейной жизни пятилетку,
С чем от души вас поздравляем
И вашу радость разделяем.
Пусть в вашем гнездышке семейном
Все будет супер, все отменно.
Успех, здоровье, мир и лад
В семействе вашем пусть царят.
Удачи, счастья и достатка,
Любить друг друга без оглядки
Мы вам желаем беспрестанно
В день вашей свадьбы деревянной.
С пятилетней важной датой,
С годовщиной вашей свадьбы!
Поздравляем мы сейчас
С деревянной свадьбой вас!
Пять лет — это уж немало,
Чтоб внимание уделяли
Вы друг другу бы всегда,
Чтоб любовь была в сердцах!
Не ругаться и не злиться,
Очень быстро вам мириться,
Чтоб заботой укрывали,
Словно теплым одеялом!
Развиваться и расти,
Веру, преданность нести,
Чтоб союз ваш процветал
И с годами крепче стал!
Пять лет семейных отношений.
Одних идей — одних решений...
За эти дивные пять лет
Друг другу дали вы обет
Родными быть душой и телом,
А это значит, можно смело
Вас с годовщиной поздравлять,
Одних лишь радостей желать.
Крепкой любви вам, дорогие,
...всегда, в года ваши любые.
Радость пусть будет постоянной
У вас со свадьбы деревянной.
Поздравляю с годовщиной,
Деревянной, яркой, прочной!
Пусть любовь будет взаимной,
Душу греет днём и ночью.
Пусть сбываются желания
Шумно, весело и просто,
Теплота живёт во взглядах,
А глаза горят, как звёзды!
***
Вас со свадьбой деревянной!
Вам — успехов, доброты
И удачи постоянной,
Чтоб сбывались все мечты!
Чтоб уют был главным в доме,
Вас Господь от бед берег,
Чтоб вы были вместе двое,
Разлучить никто не смог!
Поздравления с годовщиной свадьбы 5 лет мужу
Сегодня наша годовщина,
С тобой прожили мы пять лет.
Ты — мой единственный мужчина,
Других таких на свете нет.
За эти годы всё случалось,
И сложными бывали дни,
Но ведь всегда так получалось,
Что вместе оставались мы.
Ты идеальным был супругом,
Ты был мне каменной стеной.
Так пожелаем же друг другу
Дожить до свадьбы золотой!
***
С пятилетием, мой милый,
Поздравляю я тебя!
Мы с тобой уже едины,
Мы — счастливая семья.
Я желаю нам с тобою
Счастья, мира и любви,
Чтоб к мечте заветной, общей,
Взявшись за руки, мы шли.
Сегодня пять лет нашей семье!
Любимый муж, желаю тебе,
Чтоб чувства не гасли и сил было много,
Чтоб наша удачной была дорога!
Пускай окружают друзья верные,
Мгновения будут необыкновенные,
Пусть путь вместе будет неповторимым,
Красивым, счастливым, ярким и длинным!
***
Пять лет мы вместе, дорогой,
Люблю тебя я все сильнее!
Я лишь твоя, а ты лишь мой,
С тобою мир мой стал светлее!
Прекрасней мужа не найти,
Родней на свете нет лица!
Хочу всю жизнь с тобой идти
Только вперед и до конца!
Поздравления с пятой годовщиной свадьбы жене
Первый нынче юбилей
Нашей жизни общей.
Делим мы уже 5 лет
Наши дни и ночи.
Я, любимая жена,
Откровенен буду —
Ты судьбою мне дана,
Ты подобна чуду.
Я желаю нам с тобой,
Чтоб всегда любили,
Чтоб такими же в душе,
Как в день свадьбы, были.
***
С деревянной свадьбой нашей,
Дорогая, поздравляю,
Благодарен за заботу,
Счастья нам двоим желаю.
Чтобы жили душа в душу
И друг друга понимали,
Чтоб как в первый день любили,
Страсть меж нами чтоб пылала.
Я хочу с тобой, родная,
Вместе жизнь свою пройти,
Знаю, что с тобою только
Радость я могу найти.
***
Вместе мы уже пять лет
Делим зори и закаты,
Тебя лучше в мире нет,
Бережёшь очаг наш свято.
Будь счастливою, жена,
Будь цветущей, доброй вечно,
Я ж заботою сполна
Окружу тебя, конечно!
Поздравления в прозе
Поздравляю вас с 5-летием свадьбы — первым семейным юбилеем! Желаю, чтобы ваша любовь только крепла, чувства становились ярче, и в доме царила идиллия. Будьте счастливы, не знайте никаких невзгод и наслаждайтесь друг другом. Взаимопонимания вам, душевной теплоты и здоровых деток!
***
Поздравляю с деревянной свадьбой! Это ваш первый маленький юбилей, вашему браку сегодня 5 лет. И я от души хочу пожелать вам таких же веселых, добрых, плодотворных, счастливых пятилеток в совместной жизни. Пусть ваши мечты сбываются, пусть ваше семейное древо растет и вширь, и ввысь. Будьте здоровы, живите в достатке и радости!
***
С годовщиной свадьбы! Вы прожили пять чудесных, замечательных, прекрасных лет! Возьмите из прошлого в ваше счастливое будущее только радостные мгновения, нежность, заботу и любовь! Пусть ваш брак с каждым днем становится крепче, а ваше отношение друг к другу — нежнее, бережнее, трогательнее!
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