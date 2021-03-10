В пятую годовщину свадьбы супруги отмечают деревянную свадьбу.

Пятилетний юбилей свадьбы называют деревянной свадьбой. Это первая круглая годовщина супругов. Дерево - довольно прочный материал, но ему ещё предстоит расти и укрепляться. Название годовщины говорит о том, что к этому времени пора "пустить корни" - то есть задуматься о продолжении рода. Чтобы порадовать супругов, кроме деревянного подарка стоит сказать им несколько искренних слов, отправить стих или красивую открытку с поздравлением.

Поздравления с годовщиной свадьбы 5 лет

Вы уже пять лет, как в браке,

Дата юбилейная,

Пусть в заботе и достатке

Будет жизнь семейная.

Пусть удача никогда

Дом ваш не покинет,

И любовь за все года

Друг к другу не остынет!

***

С деревянной свадьбой вас,

С пятилеткой первой!

Как вы счастливы сейчас!

Выбор сделан верный.

Пусть еще лет сто у вас

Счастье продолжается,

Каждый миг и каждый час

Все мечты сбываются!

С пятилетней годовщиной,

Деревянной свадьбой вас!

Стали вы семьёй единой,

Укрепив взаимосвязь.

Пусть растёт семья, крепчает,

Чтоб счастливым был ваш брак,

В доме радость обитает,

И всегда чтоб было так.

Желаю в нежности купаться,

Свою любовь вам сохранить.

По пустякам чтоб не ругаться,

Друг друга искренне ценить!

Вы перешли эту отметку —

Семейной жизни пятилетку,

С чем от души вас поздравляем

И вашу радость разделяем.

Пусть в вашем гнездышке семейном

Все будет супер, все отменно.

Успех, здоровье, мир и лад

В семействе вашем пусть царят.

Удачи, счастья и достатка,

Любить друг друга без оглядки

Мы вам желаем беспрестанно

В день вашей свадьбы деревянной.

С пятилетней важной датой,

С годовщиной вашей свадьбы!

Поздравляем мы сейчас

С деревянной свадьбой вас!

Пять лет — это уж немало,

Чтоб внимание уделяли

Вы друг другу бы всегда,

Чтоб любовь была в сердцах!

Не ругаться и не злиться,

Очень быстро вам мириться,

Чтоб заботой укрывали,

Словно теплым одеялом!

Развиваться и расти,

Веру, преданность нести,

Чтоб союз ваш процветал

И с годами крепче стал!

Пять лет семейных отношений.

Одних идей — одних решений...

За эти дивные пять лет

Друг другу дали вы обет

Родными быть душой и телом,

А это значит, можно смело

Вас с годовщиной поздравлять,

Одних лишь радостей желать.

Крепкой любви вам, дорогие,

...всегда, в года ваши любые.

Радость пусть будет постоянной

У вас со свадьбы деревянной.

Поздравляю с годовщиной,

Деревянной, яркой, прочной!

Пусть любовь будет взаимной,

Душу греет днём и ночью.

Пусть сбываются желания

Шумно, весело и просто,

Теплота живёт во взглядах,

А глаза горят, как звёзды!

***

Вас со свадьбой деревянной!

Вам — успехов, доброты

И удачи постоянной,

Чтоб сбывались все мечты!

Чтоб уют был главным в доме,

Вас Господь от бед берег,

Чтоб вы были вместе двое,

Разлучить никто не смог!

Поздравления с годовщиной свадьбы 5 лет мужу

Сегодня наша годовщина,

С тобой прожили мы пять лет.

Ты — мой единственный мужчина,

Других таких на свете нет.

За эти годы всё случалось,

И сложными бывали дни,

Но ведь всегда так получалось,

Что вместе оставались мы.

Ты идеальным был супругом,

Ты был мне каменной стеной.

Так пожелаем же друг другу

Дожить до свадьбы золотой!

***

С пятилетием, мой милый,

Поздравляю я тебя!

Мы с тобой уже едины,

Мы — счастливая семья.

Я желаю нам с тобою

Счастья, мира и любви,

Чтоб к мечте заветной, общей,

Взявшись за руки, мы шли.

Сегодня пять лет нашей семье!

Любимый муж, желаю тебе,

Чтоб чувства не гасли и сил было много,

Чтоб наша удачной была дорога!

Пускай окружают друзья верные,

Мгновения будут необыкновенные,

Пусть путь вместе будет неповторимым,

Красивым, счастливым, ярким и длинным!

***

Пять лет мы вместе, дорогой,

Люблю тебя я все сильнее!

Я лишь твоя, а ты лишь мой,

С тобою мир мой стал светлее!

Прекрасней мужа не найти,

Родней на свете нет лица!

Хочу всю жизнь с тобой идти

Только вперед и до конца!

Поздравления с пятой годовщиной свадьбы жене

Первый нынче юбилей

Нашей жизни общей.

Делим мы уже 5 лет

Наши дни и ночи.

Я, любимая жена,

Откровенен буду —

Ты судьбою мне дана,

Ты подобна чуду.

Я желаю нам с тобой,

Чтоб всегда любили,

Чтоб такими же в душе,

Как в день свадьбы, были.

***

С деревянной свадьбой нашей,

Дорогая, поздравляю,

Благодарен за заботу,

Счастья нам двоим желаю.

Чтобы жили душа в душу

И друг друга понимали,

Чтоб как в первый день любили,

Страсть меж нами чтоб пылала.

Я хочу с тобой, родная,

Вместе жизнь свою пройти,

Знаю, что с тобою только

Радость я могу найти.

***

Вместе мы уже пять лет

Делим зори и закаты,

Тебя лучше в мире нет,

Бережёшь очаг наш свято.

Будь счастливою, жена,

Будь цветущей, доброй вечно,

Я ж заботою сполна

Окружу тебя, конечно!

Поздравления в прозе

Поздравляю вас с 5-летием свадьбы — первым семейным юбилеем! Желаю, чтобы ваша любовь только крепла, чувства становились ярче, и в доме царила идиллия. Будьте счастливы, не знайте никаких невзгод и наслаждайтесь друг другом. Взаимопонимания вам, душевной теплоты и здоровых деток!

***

Поздравляю с деревянной свадьбой! Это ваш первый маленький юбилей, вашему браку сегодня 5 лет. И я от души хочу пожелать вам таких же веселых, добрых, плодотворных, счастливых пятилеток в совместной жизни. Пусть ваши мечты сбываются, пусть ваше семейное древо растет и вширь, и ввысь. Будьте здоровы, живите в достатке и радости!

***

С годовщиной свадьбы! Вы прожили пять чудесных, замечательных, прекрасных лет! Возьмите из прошлого в ваше счастливое будущее только радостные мгновения, нежность, заботу и любовь! Пусть ваш брак с каждым днем становится крепче, а ваше отношение друг к другу — нежнее, бережнее, трогательнее!

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Автор: Екатерина Пулатова