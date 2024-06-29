Поздравьте близких с праздником Петра и Павла сегодня - им точно будет приятно.

29 июня поздравьте верующих близких и друзей с Днем Петра и Павла 2024. Сегодня по новому стилю церковь вспоминает двух первоверховных апостолов. В этот день украинцы убирают дом, посещают богослужение и выпекают обрядовые мандрики. А тёзки святых получают поздравления с Днем ангела Петра и Павла.

Мы собрали красивые пожелания и открытки с праздником Петра и Павла, которые порадуют родных и точно поднимут им настроение.

Поздравления с праздником Петра и Павла

В великий день Петра и Павла

Видео дня

Желаю много дел благих,

И чтоб удача помогала

В задумках праведных твоих!

Святые пусть оберегают

От зла и жизненных невзгод,

И счастье, ветры обгоняя,

Примчится и в твой дом войдёт!

***

Два апостола - Пётр и Павел

Пусть тебя берегут от невзгод,

Чтоб успех всей судьбой твоей правил,

Шла удача вослед круглый год!

И греховные мысли вовеки

Не возникнут в сознанье твоём.

Благодати и радости реки

Пусть польются сегодня в твой дом!

***

Два апостола - Пётр и Павел

Пусть тебя берегут от невзгод,

Чтоб успех всей судьбой твоей правил,

Шла удача вослед круглый год!

И греховные мысли вовеки

Не возникнут в сознанье твоём.

Благодати и радости реки

Пусть польются сегодня в твой дом!

***

В день святых Петра и Павла

Пожелаю жизни светлой,

Чтоб удача обнимала,

Счастье в дом вошло не медля.

Чтоб греховные деянья

Тебе были незнакомы,

И сбывались все мечтанья

В звёзд паденье с небосклона!

***

С Днем Петра и Павла

Сердечно поздравляю.

Вам покровительства святых

И помощи желаю.

Пускай они хранят

От горестей, ненастья,

И будет жизнь наполнена

Удачей пусть и счастьем.

Желаю веры крепкой,

Такой, что исцеляет,

И силами всегда

По жизни наделяет.

***

С Днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

Поздравляю с днем Святых Апостолов Петра и Павла. Желаю приятно провести этот день в кругу родных и близких, исполняя веселые песни, зажигательные танцы, в добром здравии, полными сил и надежд. Со светлым праздником!

***

С Днем Петра и Павла! Пусть достаток, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и покой царят в душе, пусть никогда не заканчивается запас сил и энергии! Понимания тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!

***

Поздравляю с днём Петра и Павла. Пусть жизнь будет долгой, праздничной, счастливой. Желаю крепкого здоровья, семейного лада, домашнего уюта, жизненного достатка. Желаю никогда не терять доброй надежды, желаю всегда верить в чудеса. И пусть эти чудеса случаются с тобой день ото дня!

***

Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю мира и здоровья, достатка, радости и настоящих чудес в жизни. Путь сердце верит и надеется, пусть душа стремится к счастью и отраде. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, тёплым и добрым.

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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