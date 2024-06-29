29 июня поздравьте верующих близких и друзей с Днем Петра и Павла 2024. Сегодня по новому стилю церковь вспоминает двух первоверховных апостолов. В этот день украинцы убирают дом, посещают богослужение и выпекают обрядовые мандрики. А тёзки святых получают поздравления с Днем ангела Петра и Павла.
Мы собрали красивые пожелания и открытки с праздником Петра и Павла, которые порадуют родных и точно поднимут им настроение.
Поздравления с праздником Петра и Павла
В великий день Петра и Павла
Желаю много дел благих,
И чтоб удача помогала
В задумках праведных твоих!
Святые пусть оберегают
От зла и жизненных невзгод,
И счастье, ветры обгоняя,
Примчится и в твой дом войдёт!
***
Два апостола - Пётр и Павел
Пусть тебя берегут от невзгод,
Чтоб успех всей судьбой твоей правил,
Шла удача вослед круглый год!
И греховные мысли вовеки
Не возникнут в сознанье твоём.
Благодати и радости реки
Пусть польются сегодня в твой дом!
***
Два апостола - Пётр и Павел
Пусть тебя берегут от невзгод,
Чтоб успех всей судьбой твоей правил,
Шла удача вослед круглый год!
И греховные мысли вовеки
Не возникнут в сознанье твоём.
Благодати и радости реки
Пусть польются сегодня в твой дом!
***
В день святых Петра и Павла
Пожелаю жизни светлой,
Чтоб удача обнимала,
Счастье в дом вошло не медля.
Чтоб греховные деянья
Тебе были незнакомы,
И сбывались все мечтанья
В звёзд паденье с небосклона!
***
С Днем Петра и Павла
Сердечно поздравляю.
Вам покровительства святых
И помощи желаю.
Пускай они хранят
От горестей, ненастья,
И будет жизнь наполнена
Удачей пусть и счастьем.
Желаю веры крепкой,
Такой, что исцеляет,
И силами всегда
По жизни наделяет.
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С Днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
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Поздравляю с днем Святых Апостолов Петра и Павла. Желаю приятно провести этот день в кругу родных и близких, исполняя веселые песни, зажигательные танцы, в добром здравии, полными сил и надежд. Со светлым праздником!
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С Днем Петра и Павла! Пусть достаток, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и покой царят в душе, пусть никогда не заканчивается запас сил и энергии! Понимания тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!
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Поздравляю с днём Петра и Павла. Пусть жизнь будет долгой, праздничной, счастливой. Желаю крепкого здоровья, семейного лада, домашнего уюта, жизненного достатка. Желаю никогда не терять доброй надежды, желаю всегда верить в чудеса. И пусть эти чудеса случаются с тобой день ото дня!
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Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю мира и здоровья, достатка, радости и настоящих чудес в жизни. Путь сердце верит и надеется, пусть душа стремится к счастью и отраде. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, тёплым и добрым.
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!