Красивые поздравления и открытки с праздником Ивана Купала

Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с 6 на 7 июля.

Праздник Ивана Купала или Иванов день - народный праздник, посвященный летнему солнцестоянию.

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Купальская ночь отмечается с 6 на 7 июля.

Обычно этот день проводили на природе и посвящали его празднованию, магическим ритуалам, веселью, гаданиям и танцам у костра. Традиционно в Купальскую ночь разжигали костры и прыгали через них. Согласно народному поверью, если через костер перепрыгнет влюбленная пара, держащаяся за руки, - они будут вместе до конца жизни. Если прыгнет девушка, то она сохранит молодость и красоту.

Поздравления с праздником Ивана Купала

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купалы сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

Магия леса и чары реки

Будут сегодня всем очень близки —

К нам праздник Ивана Купалы идет,

Песни и пляски так любит народ.

Девушки, косы скорей распускайте,

Плетите венки и в речку пускайте,

Пусть счастье в ваш дом они призовут,

Веру, надежду, любовь приведут.

Парни, вы тоже в углу не сидите,

Волшебный цветок в час ночной отыщите,

Пусть он принесет вам богатство, успех,

Здоровье, удачу и радостный смех.

А после скорее на пары делитесь,

К костру подходите, за руки беритесь,

И пусть в эту ночь священный огонь

Ладонь вашу вложит Судьбе в ладонь!

Желаем, чтоб в день Ивана Купалы

Душа позитивом, восторгом дышала,

И праздник таинственный всех окрылял,

Хороводами, плясками вмиг забавлял!

Пускай расплетают девушки косы

И отпускают венки по воде,

Гаданье на все их ответит вопросы,

Витает любовь, благодать в высоте!

Через огонь проходим в день Купалы,

И песен в этот день звучит немало,

Венки плетут девчонки и бросают

На воду, о любви в душе мечтая.

Тебя я поздравляю с днем чудесным,

Откуда он пошел — нам неизвестно,

Но весело кружиться в хороводе,

И любят это празднество в народе.

Пускай любовь тебя найдет нежданно,

И станет мир вокруг благоуханным,

Пусть сердце от волненья бьется чаще,

Ты с каждым днем становишься все краше!

Поздравления с праздником Ивана Купала в прозе

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

***

В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.

***

Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пускай венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пускай искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

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