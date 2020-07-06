Красивые поздравления и открытки с праздником Ивана Купала
Праздник Ивана Купала или Иванов день - народный праздник, посвященный летнему солнцестоянию.
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Купальская ночь отмечается с 6 на 7 июля.
Обычно этот день проводили на природе и посвящали его празднованию, магическим ритуалам, веселью, гаданиям и танцам у костра. Традиционно в Купальскую ночь разжигали костры и прыгали через них. Согласно народному поверью, если через костер перепрыгнет влюбленная пара, держащаяся за руки, - они будут вместе до конца жизни. Если прыгнет девушка, то она сохранит молодость и красоту.
Поздравления с праздником Ивана Купала
Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купалы сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!
Магия леса и чары реки
Будут сегодня всем очень близки —
К нам праздник Ивана Купалы идет,
Песни и пляски так любит народ.
Девушки, косы скорей распускайте,
Плетите венки и в речку пускайте,
Пусть счастье в ваш дом они призовут,
Веру, надежду, любовь приведут.
Парни, вы тоже в углу не сидите,
Волшебный цветок в час ночной отыщите,
Пусть он принесет вам богатство, успех,
Здоровье, удачу и радостный смех.
А после скорее на пары делитесь,
К костру подходите, за руки беритесь,
И пусть в эту ночь священный огонь
Ладонь вашу вложит Судьбе в ладонь!
Желаем, чтоб в день Ивана Купалы
Душа позитивом, восторгом дышала,
И праздник таинственный всех окрылял,
Хороводами, плясками вмиг забавлял!
Пускай расплетают девушки косы
И отпускают венки по воде,
Гаданье на все их ответит вопросы,
Витает любовь, благодать в высоте!
Через огонь проходим в день Купалы,
И песен в этот день звучит немало,
Венки плетут девчонки и бросают
На воду, о любви в душе мечтая.
Тебя я поздравляю с днем чудесным,
Откуда он пошел — нам неизвестно,
Но весело кружиться в хороводе,
И любят это празднество в народе.
Пускай любовь тебя найдет нежданно,
И станет мир вокруг благоуханным,
Пусть сердце от волненья бьется чаще,
Ты с каждым днем становишься все краше!
Поздравления с праздником Ивана Купала в прозе
Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
***
В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.
***
Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пускай венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пускай искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.
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