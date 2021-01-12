Сегодня, 12 января, отмечается Всемирный день дочери. Он является одним из ряда семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер.
Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцВсего в календаре есть несколько дат, посвященных дочерям. Так, ежегодно 25 апреля отмечается День дочери, а ЮНИСЕФ отводит под этот праздник последнее воскресенье сентября.
День дочери – это прежде всего праздник любви, тепла и заботы. К тому же это отличный повод поздравить своих дочерей с праздником и уделить им чуть больше внимания, чем обычно. УНИАН собрал нежные и оригинальные поздравления, которыми можно порадовать любимых дочерей в этот милый зимний праздник.
Поздравления с Днем дочки в стихах и прозе
***
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
***
Тебя поздравляю, любимая дочка.
Пусть день будет ясным и звездною — ночка.
Улыбка легко на губах пусть гуляет,
А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.
Пусть радужным будет всегда настроенье,
К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.
Любви, теплоты в твоем близком кругу,
И знай, что тебе я всегда помогу.
***
Будь весёлой и красивой.
Поздравляю я тебя!
Радости во всём желаю.
Будь счастливой, дочь моя.
Будь удачливой, здоровой.
Пусть сбываются мечты.
Получить тебе желаю
Всё, чего захочешь ты.
***
Дочка славная моя, дорогая, милая!
Что-то редко говорю, как же я тебя люблю
Счастья я тебе желаю, с праздниками поздравляю.
И поверь, что без тебя, жизнь неполная моя.
Ты по жизни будь счастлива, хороша, мила, красива.
Пусть во всём везёт тебе, лишь хорошего в судьбе!
***
Доченька, солнышко мое,
Мой хороший, мой красивый ангелок,
Я желаю, чтоб здоровье твое
Крепким было, как мой поздравок!
Пусть все беды тебя обойдут,
Будут будни твои словно праздник
И в душе твоей нежной живут
Вера и твой любимый соратник,
Чтобы об руку в жизни с надеждой
Шла ты, злу ни за что не сдаваясь,
Чтобы смело шагала, как прежде,
По дороге к мечте продвигаясь!
***
Доченька моя родная,
От души тебе желаю,
Быть красивей всех на свете,
Быть причиной добрых сплетен.
Быть любимой и любить,
Радость на душе хранить.
Быть счастливой и везучей,
Что бы жизнь была не скучной.
***
Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в жёлтых, как солнце, тонах, зелёного цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.
***
Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!
****
Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днём распускаться, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своём деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.
С Днем дочери - открытки и картинки
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