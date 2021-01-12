Милые поздравительные строки и яркие картинки для всех дочерей по случаю их праздника.

Сегодня, 12 января, отмечается Всемирный день дочери. Он является одним из ряда семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер.

Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцВсего в календаре есть несколько дат, посвященных дочерям. Так, ежегодно 25 апреля отмечается День дочери, а ЮНИСЕФ отводит под этот праздник последнее воскресенье сентября.

День дочери – это прежде всего праздник любви, тепла и заботы. К тому же это отличный повод поздравить своих дочерей с праздником и уделить им чуть больше внимания, чем обычно. УНИАН собрал нежные и оригинальные поздравления, которыми можно порадовать любимых дочерей в этот милый зимний праздник.

Поздравления с Днем дочки в стихах и прозе

***

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

***

Тебя поздравляю, любимая дочка.

Пусть день будет ясным и звездною — ночка.

Улыбка легко на губах пусть гуляет,

А взгляд твой с хитринкой — сердца открывает.

Пусть радужным будет всегда настроенье,

К познанью — желанье, в делах — вдохновенье.

Любви, теплоты в твоем близком кругу,

И знай, что тебе я всегда помогу.

***

Будь весёлой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всём желаю.

Будь счастливой, дочь моя.

Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

***

Дочка славная моя, дорогая, милая!

Что-то редко говорю, как же я тебя люблю

Счастья я тебе желаю, с праздниками поздравляю.

И поверь, что без тебя, жизнь неполная моя.

Ты по жизни будь счастлива, хороша, мила, красива.

Пусть во всём везёт тебе, лишь хорошего в судьбе!

***

Доченька, солнышко мое,

Мой хороший, мой красивый ангелок,

Я желаю, чтоб здоровье твое

Крепким было, как мой поздравок!

Пусть все беды тебя обойдут,

Будут будни твои словно праздник

И в душе твоей нежной живут

Вера и твой любимый соратник,

Чтобы об руку в жизни с надеждой

Шла ты, злу ни за что не сдаваясь,

Чтобы смело шагала, как прежде,

По дороге к мечте продвигаясь!

***

Доченька моя родная,

От души тебе желаю,

Быть красивей всех на свете,

Быть причиной добрых сплетен.

Быть любимой и любить,

Радость на душе хранить.

Быть счастливой и везучей,

Что бы жизнь была не скучной.

***

Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в жёлтых, как солнце, тонах, зелёного цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.

***

Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!

****

Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днём распускаться, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своём деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.

С Днем дочери - открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская