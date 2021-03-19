Искренние пожелания в стихах и прозе, а также яркие картинки с праздником для Елен.

Ежегодно 19 марта свой День ангела празднуют все представительницы прекрасного пола по имени Елена. Православная церковь в этот день чтит равноапостольную царицу Елену Константинопольскую.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИмя Елена происходит от имени греческого бога Солнца Гелиоса. С греческого языка оно переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч". Также это имя можно интерпретировать как "факел", "огонь", "светлая", "сияющая", "солнечная", "огненная", "избранная".

Считается, что носящая данное имя девушка очень влюбчива и романтична, ее эмоции часто затмевают разум.

УНИАН сделал подборку лучших поздравлений и пожеланий с Днем ангела Елены в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

С днем ангела Елены - стихи и открытки

***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

Божественна и необыкновенна,

Красива, как алеющий закат.

Прими же поздравления, Елена,

Пусть ангелы твой путь всегда хранят!

Чтоб ты вовек с дороги не сбивалась,

Легко шла к новым целям, без преград,

Дню каждому с рассветом улыбалась,

И только счастье излучал твой взгляд!

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

***

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

С днём ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

***

Прекрасная и милая Елена,

С днем ангела примите поздравленья,

Желаем вам любви, удачи, счастья,

Всех благ и настоящего везенья!

Пусть на работе все вам удается,

Да и в семье идет все на ура,

Пора от грустных мыслей вам отвлечься,

И к радости стремится вам пора.

Поздравления с Днем ангела в прозе и картинках

***

Ленусик дорогой, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

***

С днем ангела, Елена! Желаю, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам.

***

С Днем ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

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Автор: УНИАН